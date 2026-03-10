Mỹ có thể đang chuyển Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông

Tổng thống Hàn Quốc nói không thể ngăn Mỹ chuyển vũ khí đi, sau khi có thông tin Washington điều tổ hợp Patriot từ nước này tới Trung Đông.

"Gần đây dường như có tranh cãi về việc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận chuyển một số khí tài, như các khẩu đội pháo và vũ khí phòng không, ra khỏi đất nước", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 10/3.

Ông cho biết Hàn Quốc đã bày tỏ phản đối, song lưu ý rằng nước này không ở vị thế để có thể đưa ra yêu cầu. Tổng thống Lee nhận định một số vũ khí Mỹ rút khỏi Hàn Quốc sẽ không gây ảnh hưởng đến chiến lược răn đe Triều Tiên, thêm rằng chi tiêu quốc phòng và năng lực quân sự phi hạt nhân của Seoul đang vượt xa Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun trước đó cho biết Seoul và Washington đang thảo luận về khả năng huy động một số tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ tại Hàn Quốc để sử dụng trong xung đột Trung Đông.

Các bệ phóng Patriot được Mỹ bố trí tại Hàn Quốc hồi năm 2023. Ảnh: US Army

Theo báo Chosun, các khẩu đội Patriot đã rút khỏi căn cứ không quân Osan, có khả năng sẽ được điều tới những cơ sở quân sự Mỹ tại Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Ngoài Patriot, giới chuyên gia nhận định Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng nằm trong danh sách khí tài được Mỹ tái điều động từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Mỹ đang duy trì hiện diện quân sự lớn tại Hàn Quốc, nhằm giúp nước này phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Khoảng 28.500 quân nhân Mỹ và các hệ thống phòng không, trong đó có Patriot và THAAD, đã triển khai ở quốc gia Đông Á.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái tự sát vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Iran đang gây áp lực lớn lên lưới phòng không của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. Giới quan sát nhận định những tổ hợp Patriot ở đây đang đứng trước nguy cơ cạn tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ còn hạn chế.

Đòn trả đũa của Iran còn phá hủy hàng loạt đài radar mắt thần, trong đó có AN/TPY-2 của THAAD, được Mỹ và đồng minh bố trí ở khu vực.

Phạm Giang (Theo Reuters, Chosun)