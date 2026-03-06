Mỹ có thể đã tốn gần 900 triệu USD cho mỗi ngày xung đột với Iran

Viện nghiên cứu Mỹ ước tính nước này đã tốn 3,7 tỷ USD trong 4 ngày đầu chiến dịch nhằm vào Iran, tương đương 891 triệu USD mỗi ngày.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Mỹ, hôm 5/3 công bố phân tích cho thấy Washington đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch tấn công Iran, tương đương 891 triệu USD mỗi ngày. Khoảng thời gian này thường được coi là giai đoạn có cường độ không kích cao nhất.

Trong số này, chi phí hoạt động của các lực lượng vào khoảng 196 triệu USD, một phần đáng kể đã được đưa vào ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2026. Số tiền bổ sung đạn dược là khoảng 3,1 tỷ USD, trong khi thiệt hại khí tài và khôi phục hạ tầng là khoảng 350 triệu USD, phần lớn không được đưa vào ngân sách.

Mỹ tốn 3,7 tỷ USD trong 4 ngày đầu chiến sự với Iran Tiêm kích Mỹ cất cánh từ tàu sân bay trong video công bố ngày 5/3. Video: CENTCOM

Hoạt động tác chiến trên không chiếm phần đáng kể trong tổng chi phí. CSIS ước tính trong 100 giờ đầu tiên, quân đội Mỹ tốn khoảng 125 triệu USD cho phi cơ xuất kích từ mặt đất và dự kiến tốn thêm tối thiểu 30 triệu USD mỗi ngày sau đó.

200 máy bay quân sự các loại của Mỹ đang tham chiến tại Trung Đông, trong đó tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, chiến đấu cơ hạng nặng F-15E và hạng nhẹ F-16, cùng cường kích A-10.

Hải quân Mỹ cũng điều lực lượng quy mô lớn đến Trung Đông với hai tàu sân bay, 14 khu trục hạm và ba tàu tác chiến ven biển. Chi phí vận hành hạm đội Mỹ ở Trung Đông vào khoảng 64,5 triệu USD trong 4 ngày đầu và sau đó là 15 triệu USD mỗi ngày.

Quân đội Mỹ ước tính đã dùng hơn 2.000 vũ khí để tấn công mục tiêu tại Iran trong 100 giờ đầu tiên. CSIS ước tính trung bình mỗi mục tiêu phải hứng 1,3 vũ khí, mức độ tiêu thụ đạn dược có thể lên đến 2.600 quả. Quá trình bổ sung số vũ khí đã tiêu hao có thể tốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Mỹ tuyên bố tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình vào Iran trong video công bố ngày 3/3. Video: CENTCOM

Chi phí đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) Iran cũng rất đáng kể. Tehran đã phóng khoảng 500 tên lửa và 2.000 UAV, nhiệm vụ đánh chặn chủ yếu được Mỹ giao cho tổ hợp phòng không Patriot và THAAD. Theo CSIS, bổ sung đạn cho các hệ thống này sẽ cần khoảng 1,7 tỷ USD.

Thiệt hại khí tài của Mỹ được xác nhận tới nay tương đối hạn chế. Trường hợp đáng chú ý nhất là vụ 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn nhầm trên không phận Kuwait. Dây chuyền sản xuất F-15E đã ngừng hoạt động để chuyển sang biến thể F-15EX tối tân. Nếu muốn lấp chỗ trống của 3 chiếc Strike Eagle, quân đội Mỹ sẽ cần bỏ ra 309 triệu USD để mua mới các máy bay F-15EX.

Một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Qatar cũng bị hư hại do Iran tập kích. Để sửa chữa chúng, Mỹ sẽ cần bỏ ra ít nhất 50 triệu USD.

Các chuyên gia tại CSIS đánh giá chi phí đối với Mỹ có thể tăng chậm lại sau giai đoạn đầu khốc liệt nhất của chiến sự. Mức độ tốn kém phụ thuộc vào việc Mỹ chuyển sang dùng các vũ khí ít tốn kém hơn, cũng như cường độ và hiệu quả đòn trả đũa từ Iran.

Tuy nhiên, phần lớn khoản chi trong chiến dịch chưa được đưa vào ngân sách quốc phòng hiện tại, do đó chính phủ Mỹ sẽ cần đảm bảo thêm nguồn bổ sung. CSIS cho biết Lầu Năm Góc có thể sẽ đề nghị quốc hội Mỹ cấp thêm hoặc điều chỉnh ngân sách để trang trải chi phí.

Khoảnh khắc F-15 Mỹ 'bị đồng đội bắn nhầm' Khoảnh khắc F-15 Mỹ bắn nhầm tại Kuwait ngày 2/3. Video: Times of Israel, X/AMK Mapping

Mỹ và Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran, hạ sát hàng loạt chỉ huy quân sự và chính trị cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, châm ngòi phản ứng đáp trả dữ dội từ Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Mỹ đề nghị Israel tiếp tục cuộc chiến "đến cùng" với Iran, trong khi Tehran tuyên bố chỉ kết thúc khi "giáng đòn nặng nề" vào Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AP, AFP)