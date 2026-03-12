Mỹ có thể đã thả siêu bom 14 tấn vào cơ sở hạt nhân Iran

Ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở hạt nhân Taleghan 2 của Iran dường như đã hứng một số bom xuyên GBU-57 của Mỹ.

Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Mỹ Vantor chụp hôm 11/3 cho thấy ba lỗ thủng lớn trên nóc tòa nhà Taleghan 2, cơ sở có thiết bị thử nghiệm các vụ nổ quy mô nhỏ nhằm mô phỏng quá trình kích hoạt vũ khí hạt nhân, tại tổ hợp quân sự Parchin nằm cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 30 km về phía đông nam.

Trong các ảnh chụp trước đó, tổ hợp Parchin đã bị tập kích, nhưng tòa nhà Taleghan 2 vẫn nguyên vẹn. Chưa rõ loại vũ khí nào đã đánh trúng công trình, song các lỗ thủng trên nóc Taleghan 2 nhìn chung khá giống với dấu vết xuất hiện tại cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz sau khi Mỹ thả loạt bom xuyên phá GBU-57/B MOP xuống khu vực hồi tháng 6/2025.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở Taleghan 2 hôm 14/11/2025 và 11/3. Ảnh: Vantor

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, từ chối bình luận về khả năng nước này thả bom GBU-57/B xuống cơ sở Taleghan 2. Dòng máy bay duy nhất được chứng nhận có khả năng mang GBU-57/B là oanh tạc cơ B-2, vốn đã tham chiến từ đêm đầu tiên trong cuộc xung đột lần này.

Tòa nhà Taleghan 2 dường như không nằm sâu dưới lòng đất như cơ sở Natanz và Fordow, những nơi được ví như "pháo đài hạt nhân". Dù vậy, địa điểm này cũng được Iran gia cố bằng cách bọc một lớp bê tông và phủ đất trước khi xung đột bùng phát.

"Đây có thể là nguyên nhân khiến Mỹ quyết định sử dụng bom GBU-57", Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận xét.

So sánh các điểm va chạm tại cơ sở Taleghan 2 (giữa) với dấu vết ở tổ hợp Fordow (trái) và Natanz. Ảnh: Vantor, Maxar

GBU-57 MOP có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m và khối lượng gần 14 tấn, là bom phi hạt nhân nặng nhất và có kích thước lớn thứ hai trong kho vũ khí của Mỹ.

Không quân Mỹ từng tuyên bố GBU-57 xuyên qua được lớp vật liệu sâu tới 60 m trước khi phát nổ, nhưng không nêu rõ vật liệu này là gì. Các nhà phân tích tại tạp chí quốc phòng IHS Janes có trụ sở tại Anh nhận định nó xuyên được lớp đất dày 60 m hoặc bê tông dày 18 m.

Israel từng cho rằng GBU-57 là vũ khí duy nhất có khả năng xuyên phá "pháo đài hạt nhân" Fordow. Lầu Năm Góc tuyên bố chiến dịch tập kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025 đã "thành công vang dội", nhưng kết quả thực sự của cuộc tấn công vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

Cơ sở Taleghan 2 (khoanh đỏ) đã được gia cố và chưa bị tập kích trong ảnh chụp hôm 6/3. Ảnh: Vantor

Các chuyên gia Mỹ cũng nêu khả năng Washington sử dụng phương án khác trong cuộc tấn công, như thả liên tiếp nhiều quả bom xuyên hầm cỡ nhỏ vào cùng một điểm để tạo lỗ thông, từ đó gây sát thương bên trong.

CENTCOM từng xác nhận triển khai oanh tạc cơ B-2 thả loạt bom xuyên nặng 900 kg vào các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất ở Iran.

Xung đột bùng nổ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng ở loạt nước Trung Đông. Khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 1.300 người ở Iran và hơn 600 người ở Lebanon, trong 11 ngày chiến sự.

Phạm Giang (Theo War Zone)