Mỹ chưa thể hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết hải quân nước này chưa thể lập tức hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz do thiếu nguồn lực.

"Điều đó sẽ xảy ra tương đối sớm, song chưa phải lúc này", Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC ngày 12/3. "Chúng tôi chưa sẵn sàng. Tất cả nguồn lực quân sự của chúng tôi đang tập trung vào vô hiệu hóa năng lực tấn công của Iran, cũng như ngành công nghiệp cung cấp các loại vũ khí này".

Theo ông Wright, hải quân Mỹ có khả năng hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz vào cuối tháng này. "Tôi sẽ đến Lầu Năm Góc vào cuối ngày hôm nay, đó là những gì mà quân đội đang làm", ông cho biết, đồng thời nhận định xung đột hiện tại giữa Mỹ và Israel với Iran "sẽ kéo dài vài tuần, không phải vài tháng".

Tàu đổ bộ tấn công USS Essex và tàu hậu cần Mỹ đi qua Eo biển Hormuz tháng 9/2021. Ảnh: US Navy

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố hải quân nước này sẽ sớm hộ tống tàu dầu qua Eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy chiến lược này vẫn ách tắc do các chủ tàu lo ngại Iran sẽ tập kích phương tiện của họ, làm tắc nghẽn dòng chảy dầu khí từ Vùng Vịnh ra thế giới.

Hơn 30 quốc gia ngày 11/3 đồng ý đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ ra thị trường nhằm giải quyết tình trạng gián đoạn trên, trong đó Mỹ sẽ rút 172 triệu thùng từ kho chiến lược của mình. Đây là đợt giải phóng kho dự trữ lớn nhất trong lịch sử, song không làm dịu được thị trường dầu mỏ.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Tướng Ibrahim Jabbari, cố vấn của tư lệnh IRGC, ngày 3/3 tuyên bố lực lượng này đã đóng cửa Eo biển Hormuz và sẽ tấn công mọi tàu cố đi qua. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận ít nhất ba tàu hàng bị tấn công khi di chuyển trên Eo biển Hormuz.

Trong thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức được công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cho biết Iran sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cảnh báo sẽ gây thiệt hại nặng cho ngành công nghiệp dầu khí ở Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng, bến cảng của nước này bị tấn công.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, AP, CNBC)