Mỹ chạy đua tự chủ đất hiếm để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Mỹ đẩy mạnh khai thác đất hiếm tại châu Phi và mở rộng hợp tác chiến lược cùng EU, Australia để giảm phụ thuộc nguồn cung từ Trung Quốc.

Tại một nhà máy xử lý hóa chất cũ ở Nam Phi, dự án Phalaborwa do Mỹ hậu thuẫn đang được triển khai, đặt mục tiêu sản xuất đất hiếm từ những bãi thải công nghiệp khổng lồ.

Với khoản đầu tư 50 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC), Phalaborwa là mắt xích quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào khoáng sản thiết yếu, gồm đất hiếm, từ Trung Quốc.

DFC được thành lập trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và cam kết đầu tư vào Phalaborwa năm 2023, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Tháng 2/2025, khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump ký sắc lệnh dừng toàn bộ hỗ trợ tài chính cho Nam Phi, nhưng chính quyền vẫn ưu tiên duy trì dự án đất hiếm này vì tính cấp thiết.

Máy xúc phosphogypsum tại Phalaborwa, Nam Phi ngày 8/9/2025. Ảnh: AP

Công ty Rainbow Rare Earths - chủ đầu tư dự án Phalaborwa - dự kiến bắt đầu khai thác từ năm 2028 và kéo dài trong 16 năm. Họ tính toán bãi chất thải công nghiệp chứa khoảng 35 triệu tấn phosphogypsum. Đây là sản phẩm phụ từ chất thải khai khoáng và quá trình xử lý quặng phosphate trong sản xuất axit, phân bón nhưng có thể lọc tách ra các nguyên tố đất hiếm.

Rainbow Rare Earths đặt mục tiêu tinh chế các nguyên tố như neodymium, praseodymium, dysprosium, terbium... Đây vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong nam châm hiệu suất cao cho turbin gió, xe điện, robot và ngành quốc phòng. CEO George Bennett cho biết phần lớn sản lượng sẽ được ưu tiên phục vụ thị trường Mỹ.

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố kim loại có từ tính mạnh, phát quang và hoạt tính hóa học cao. Những đặc điểm này khiến chúng trở nên then chốt trong các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, điện tử và quốc phòng. Đến nay, nhiều nước - bao gồm Mỹ, đã liệt kê đất hiếm vào nhóm khoáng sản chiến lược quốc gia.

Dù trữ lượng không nhỏ, đất hiếm thường phân bố rải rác và khó tách chiết, khiến chi phí khai thác đắt đỏ. Nhưng Rainbow Rare Earths cho biết dự án Phalaborwa sẽ dùng 90% năng lượng tái tạo và rẻ hơn đáng kể so với khai thác đất hiếm truyền thống. Nhờ đó, dự án này cạnh tranh được về giá với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Bà Neha Mukherjee, nhà nghiên cứu tại Benchmark Mineral Intelligence, đánh giá quy trình khai thác của dự án Phalaborwa là độc đáo và mang tính thử nghiệm. Điểm cộng của dự án này là chi phí đầu tư thấp nhờ tận dụng bãi thải, đồng thời bổ sung nguồn cung đất hiếm bên ngoài Trung Quốc. Dù vậy, tính khả thi ở quy mô thương mại của dự án vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Thực tế, Tổng thống Donald Trump coi việc tự chủ khoáng sản chiến lược, đặc biệt đất hiếm, là trọng tâm chính sách nhằm đối trọng với Bắc Kinh. Năm nay, Nhà Trắg rót gần 12 tỷ USD để xây dựng kho dự trữ chiến lược.

Ngoài dự án tại Nam Phi, vào tháng 2, Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ đã ký thỏa thuận tài trợ 1,8 triệu USD cho nghiên cứu khả thi dự án đất hiếm Monte Muambe tại Mozambique. Chính quyền của ông Trump cũng duy trì hỗ trợ tài chính cho Hành lang Lobito - sáng kiến từ thời chính quyền Joe Biden, nhằm xây dựng tuyến đường sắt dài 1.290 km kết nối các khu vực giàu khoáng sản của Congo và Zambia với bờ biển Đại Tây Dương.