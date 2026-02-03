Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản 12 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 công bố kế hoạch lập kho dự trữ chiến lược các khoáng sản thiết yếu, để hỗ trợ doanh nghiệp nước này.

"Nhiều năm qua, doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt với rủi ro cạn kiệt khoáng sản thiết yếu do sự gián đoạn trên thị trường. Chúng tôi ra mắt Dự án Kho dự trữ (Project Vault) để đảm bảo các doanh nghiệp và công nhân Mỹ không bao giờ chịu thiệt hại vì thiếu cung", ông cho biết trong sự kiện tại Phòng Bầu dục.

Dự án sẽ kết hợp 2 tỷ USD vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) để mua và dự trữ khoáng sản phục vụ các hãng ôtô, công ty công nghệ và những nhà sản xuất khác. EXIM cho biết đã phê duyệt khoản vay này trong ngày 2/2.

Dự án kho dự trữ chiến lược khoáng sản của Mỹ thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp xe và công nghệ. CEO General Motors Mary Barra và tỷ phú khai khoáng Robert Friedland đã tham dự sự kiện. Họ đại diện cho nhà sản xuất và doanh nghiệp sử dụng khoáng sản.

Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, Mỹ tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Washington thời gian qua cho rằng Trung Quốc thao túng giá lithium, nickel, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Đây là những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất xe điện, vũ khí công nghệ cao và nhiều mặt hàng công nghiệp. Tình trạng này đã kìm hãm các công ty khai khoáng Mỹ trong nhiều năm, khiến Washington phải tìm cách đối phó.

Cổ phiếu các công ty đất hiếm và khoáng sản thiết yếu của Mỹ, như MP Materials và USA Rare Earth Inc, đã tăng giá trong phiên 2/2, sau khi giới truyền thông đưa tin chính phủ sắp công bố sáng kiến trị giá 12 tỷ USD.

Reuters trích nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết các công ty kinh doanh hàng hóa là Hartree Partners, Traxys North America và Mercuria Energy Group sẽ quản lý việc mua nguyên liệu thô cho kho dự trữ. "Project Vault" được thiết kế để hỗ trợ ngành ôtô Mỹ, giúp các doanh nghiệp không phải ghi nhận rủi ro liên quan trong sổ sách. Cơ chế vận hành của dự án tương tự mô hình hội viên chuỗi siêu thị Costco, cho phép mua với số lượng lớn.

Một mục tiêu khác của dự án là duy trì lượng dự trữ khoáng sản đủ dùng trong 60 ngày cho các tình huống khẩn cấp. Nguồn tin của Reuters cho biết việc tích trữ khoáng sản đã được tiến hành.

Giới chức Mỹ cũng đang thiết lập cơ cấu điều hành dự án. EXIM nhiều khả năng có một ghế trong hội đồng quản trị.

Hà Thu (theo Reuters)