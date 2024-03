Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công cực đoan ở Moskva

Sứ quán Mỹ tại Nga cảnh báo những kẻ cực đoan có thể tấn công ở Moskva, sau khi Nga phá âm mưu khủng bố tại giáo đường Do Thái.

"Đại sứ quán đang theo dõi thông tin rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập đông người ở Moskva, trong đó có các buổi hòa nhạc. Công dân Mỹ được khuyến cáo tránh xa các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới", đại sứ quán Mỹ tại Nga đăng trên trang web hôm 8/3.

Sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Moskva.

Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc ISIS-K hay IS Khorasan, nhánh của IS tại Afghanistan. ISIS-K lần đầu xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và khét tiếng về độ tàn bạo.

Lực lượng hành pháp Nga ở Moskva hôm 1/3. Ảnh: Reuters

FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường Do Thái ở Moskva. Các thành viên của nhóm đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga.

"Vũ khí, đạn cùng một số thiết bị dùng làm bom tự chế của nhóm này đã bị tịch thu", FSB nói thêm.

Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Canada, Hàn Quốc và Latvia đã lặp lại cảnh báo của Washington và đề nghị công dân không tới Nga. Hầu hết các nước phương Tây đều khuyến cáo công dân không đến Nga và đề nghị rời đi nếu đang ở quốc gia này.

Mỹ ban bố cảnh báo đi lại ở mức 4 với Nga, mức cao nhất, tương đương cấp độ cảnh báo Washington áp với Afghanistan, Syria, Yemen, Nam Sudan và Iran.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)