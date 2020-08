Mỹ cam kết duy trì quan hệ ổn định với Việt Nam

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ coi trọng và cam kết duy trì quan hệ ổn định với Việt Nam khi điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Mỹ đánh giá cao việc hai nước tăng cường và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cũng như chia sẻ tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc điện đàm hôm nay với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhân dịp 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và vui mừng nhận thấy quan hệ song phương ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các chương trình hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tẩy độc dioxin, hoan nghênh việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó có việc lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi thư chúc mừng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngoại trưởng Pompeo cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh cho Việt Nam, bày tỏ vui mừng việc Việt Nam sẽ đón các tình nguyện viên Mỹ vào Việt Nam giảng dạy tiếng Anh theo Hiệp định thực thi Chương trình Hòa bình.

Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm ứng phó Covid-19, hỗ trợ công dân hai nước sớm trở về nước, phối hợp chặt chẽ trong việc khôi phục và duy trì chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Mỹ tại các diễn đàn quốc tế. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Mỹ và các đối tác trong xử lý thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Ngoại trưởng Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, an ninh hàng hải. Kim ngạch thương mại song phương năm 2019-2020 đạt 77 tỷ USD, tăng 171 lần so với năm 1995. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam, với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, điện thoại và linh kiện...

Huyền Lê