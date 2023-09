Mỹ bắt chỉ huy IS tại Syria

Quân đội Mỹ mở chiến dịch tập kích bằng trực thăng và bắt chỉ huy IS phụ trách hoạt động của nhóm ở Syria.

"Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mở cuộc tập kích bằng trực thăng ở miền bắc Syria ngày 23/9. Abu Halil al-Fad'ani, chỉ huy phụ trách điều hành và hỗ trợ hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, bị bắt trong chiến dịch", CENTCOM thông báo ngày 25/9.

Theo CENTCOM, Al-Fad'ani có mối liên hệ khắp mạng lưới ISD trong khu vực. CENTCOM cũng tuyên bố không thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch vây bắt chỉ huy IS này.

"Việc bắt các chỉ huy IS như Al-Fad'ani sẽ tăng cường năng lực của chúng tôi trong xác định vị trí, nhắm mục tiêu và loại bỏ các phần tử khủng bố khỏi chiến trường", trung tá Troy Garlock, phát ngôn viên của CENTCOM, cho biết. "CENTCOM vẫn duy trì cam kết lâu dài về đánh bại IS".

Trực thăng Mỹ tại một căn cứ ở Syria tháng 8/2021. Ảnh: US Army

Quân đội Mỹ gần đây mở nhiều chiến dịch nhằm vào các chỉ huy IS, hạ nhiều thành viên cấp cao của nhóm này. Tuy nhiên, quân đội Mỹ từng nhận định họ chưa thể quét sạch IS do tình hình phức tạp tại Syria và Iraq, cũng như tác động từ đối thủ lẫn đồng minh trong khu vực.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực tại Syria và Iraq với khoảng 10 triệu dân, tuyên bố thành lập quốc gia riêng. Tuy nhiên, IS hứng nhiều thất bại trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria với hậu thuẫn từ Nga.

Sau khi mất thành trì cuối cùng tại Syria vào tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tổ chức các vụ tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và quân đội Syria. Các tay súng IS ngày 11/8 tấn công xe buýt chở lính Syria tại tỉnh Deir ez-Zor, khiến 26 quân nhân thiệt mạng và 11 người bị thương.

Mỹ rút phần lớn lực lượng tại Syria sau khi IS bị đánh bại, song vẫn duy trì một số căn cứ quân sự để phối hợp với các nhóm vũ trang địa phương truy quét tàn dư IS. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)