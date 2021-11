Mỹ bất an với lực lượng Nga sát Ukraine

Washington xem xét bán thêm vũ khí hạng nặng cho Kiev, sau khi tình báo Mỹ cho rằng 100.000 binh sĩ Nga xuất hiện sát biên giới Ukraine.

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine hôm 24/11 phát cảnh báo về "hoạt động quân sự bất thường của Nga" gần biên giới miền đông Ukraine và bán đảo Crimea, cảnh báo công dân không tới khu vực này. "Công dân Mỹ cần nhớ rằng tình hình an ninh dọc tuyến biên giới có thể thay đổi mà không có dấu hiệu báo trước", thông báo của đại sứ quán Mỹ có đoạn.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tình báo Mỹ nhận định Nga đang triển khai 100.000 quân nhân gần biên giới Ukraine. Kiev hồi đầu tuần cũng cáo buộc Moskva có thể mở chiến dịch quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này đầu năm 2022.

Đoàn tàu chở xe tăng tại một nhà ga ở miền tây nước Nga hồi tháng 4. Ảnh: Twitter/Eire_QC.

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như rất bất an với thông tin trên. Truyền thông Mỹ cho biết Nhà Trắng đang xem xét hàng loạt phương án răn đe Nga, trong đó có cử cố vấn quân sự đến Ukraine và bán thêm vũ khí hạng nặng mới cho Kiev. Những khí tài này có thể bao gồm trực thăng, cối, tên lửa phòng không vác vai Stinger và tên lửa chống tăng Javelin.

Giới chức Mỹ dường như cũng đang thảo luận với các đồng minh châu Âu về một gói cấm vận mới nếu Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đề cập tới thương vụ vũ khí hay cấm vận nào, nhưng một quan chức giấu tên cho biết chính quyền Biden đã "thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng dùng hàng loạt công cụ để đối phó hành động của Nga và không ngần ngại sử dụng chúng trong tương lai".

Mỹ đang chia sẻ thông tin với các đồng minh, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với Nga để nắm bắt tình hình. "Chính quyền đã có những cuộc thảo luận sâu rộng với đồng minh và đối tác châu Âu, trong đó có Ukraine, vào những tuần gần đây. Washington cũng thảo luận với Moskva về tình hình Ukraine và quan hệ Mỹ - Nga nói chung", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã điện đàm với Tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hồi đầu tuần để thảo luận về "hàng loạt vấn đề lo ngại liên quan tới an ninh".

Hải quân Mỹ liên tục triển khai tàu chiến tới Biển Đen tuần tra, bất chấp sự phản đối của Nga.

An image taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. Picture: AFP/Satellite image/Maxar Technologies

Ảnh vệ tinh các khí tài Nga tập trung gần thị trấn Yelnya, vùng Smolensk, Nga hôm 1/11. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Nga liên tục bác bỏ thông tin nước này đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, cáo buộc phương Tây đang "dẫn dắt chiến dịch thông tin" với mục đích làm leo thang căng thẳng.

Trong thông cáo hiếm hoi được đăng ngày 22/11, Cục Tình báo Đối ngoại Nga cáo buộc Mỹ "đang dựng lên câu chuyện đáng sợ về những đoàn xe tăng Nga phá nát lãnh thổ Ukraine". "Mỹ đang gửi thông tin hoàn toàn sai sự thật cho các đồng minh rằng chúng tôi tập trung lực lượng trên lãnh thổ của mình nhằm mở cuộc xâm lược Ukraine. Các quan chức Mỹ đang khiến cộng đồng thế giới lo sợ", thông cáo có đoạn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/11 khẳng định mọi hoạt động điều chuyển lực lượng quân sự trên lãnh thổ Nga đều không gây ra mối đe dọa hay lo ngại cho bất cứ ai. Peskov cũng cảnh báo rằng động thái Mỹ hỗ trợ thêm khí tài quân sự cho Ukraine sẽ khiến tình hình ở biên giới thêm căng thẳng.

Vũ Anh (Theo Hill)