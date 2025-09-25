Mỹ bắt 7 người sau loạt vụ cướp tiệm vàng ở California

Cảnh sát California bắt 7 nghi phạm sau vụ cướp tiệm vàng ở San Ramon, được cho là thành viên băng đảng gây ra loạt vụ cướp tương tự gần đây.

Cảnh sát thành phố San Ramon, bang California ngày 24/9 thông báo bắt 7 nghi phạm 17-31 tuổi thực hiện vụ cướp tiệm trang sức Heller Jewelers ở trung tâm thương mại City Center Bishop Ranch, lấy đi số hàng trị giá khoảng 1 triệu USD.

Trong vụ cướp, nhóm gần 25 nghi phạm bịt mặt mang búa, súng xông vào tiệm, đập phá tủ trưng bày để cướp trang sức. Khi bị khóa bên trong bằng cửa tự động, nhóm cướp nổ súng phá cửa rồi chạy lên 6 ôtô tẩu thoát.

Cảnh sát khi đó đã truy đuổi nhưng phải dừng lại để đảm bảo an toàn, khi nhóm cướp bỏ chạy với tốc độ hơn 160 km/h. Toàn bộ 7 nghi phạm bị bắt đến nay được định là dân Oakland. Cảnh sát đã thu hồi một số trang sức và hai khẩu súng.

Mỹ bắt 7 người trong vụ cướp tiệm vàng ở California Nhóm cướp bịt mặt cướp phá tiệm trang sức Heller Jewelers ở San Ramon, bang California, chiều 22/9. Video: ABC News

Giới chức tin rằng các nghi phạm này là thành viên băng đảng đã gây ra loạt vụ cướp tiệm vàng tương tự trên khắp vùng Vịnh San Francisco gần đây. "Đây không phải lần đầu tiên chúng thực hiện những vụ cướp như vậy", Mike Pistello, sĩ quan cảnh sát San Ramon, nói.

Hồi đầu tháng, hai tiệm vàng của người gốc Việt là Kim Hưng và Fine Jewelry ở San Jose cũng bị băng cướp vũ trang xông vào cướp phá.

Đây là lần thứ hai trong hai năm tiệm trang sức Heller Jewelers bị cướp theo cách này. Năm 2023, 7 người đàn ông bịt mặt xông vào tiệm, cướp đi số trang sức trị giá 1,1 triệu USD. Các nghi phạm đã bị bắt nhờ thiết bị theo dõi GPS giấu bên trong đồng hồ Rolex.

Giới chức California không nêu danh tính 7 nghi phạm bị bắt. "Chắc chắn đây là vụ cướp được dàn dựng công phu, đòi hỏi điều tra kỹ lưỡng", ông Pistello nói, kêu gọi người dân cung cấp manh mối nếu có về các nghi phạm còn lại.

Đức Trung (Theo ABC News, NBC News)