40 giây băng cướp càn quét tiệm vàng Kim Hưng ở California

MỹBăng cướp tông xe SUV vào cửa tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, vơ vét trong khoảng 40 giây, rồi tẩu thoát bằng ít nhất 4 ôtô.

Khoảng 14h chiều 5/9, ông chủ gốc Việt 88 tuổi của tiệm trang sức, đá quý Kim Hưng ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ, cùng con trai dọn dẹp cửa hàng, cất phần lớn trang sức vào két sắt, chuẩn bị đóng cửa.

Đúng lúc đó, một chiếc Ford Explorer màu xám lùi với tốc độ cao, tông thẳng vào cửa trước của tiệm, đẩy một tủ trưng bày dài trong tiệm lùi xa vài mét, khiến hai bố con ông chủ bên trong bàng hoàng, đứng chết lặng.

Người con trai chạy lại gần bố, rồi quay lại cửa xem chuyện gì đang xảy ra, thì nhóm cướp xông vào và hét lớn đe dọa: "Tất cả nằm xuống!".

Vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ diễn ra thế nào Diễn biến vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở San Jose, bang California, Mỹ, chiều 5/9. Video: LA Times

Nhóm cướp trùm kín mặt, đeo găng tay, dùng búa đập vỡ các tủ trưng bày. Một tên cướp giật lấy một món đồ từ tay ông chủ, tên khác đẩy ngã ông.

Người con trai giơ hai tay đầu hàng, đứng nép vào góc tường, có lúc bị một tên cướp chĩa súng ngắn vào người.

Nhóm cướp lục quanh cửa hàng, nhặt đồ đạc cho vào túi đựng rác, rồi rời tiệm và lên ít nhất 4 chiếc ôtô chờ sẵn trong bãi đậu xe để tẩu thoát, bỏ lại chiếc SUV phá cửa. Toàn bộ vụ cướp diễn ra chỉ trong khoảng 40 giây.

Gia đình ước tính thiệt hại đối với cửa tiệm lên tới hơn 50.000 USD. Người thân từ chối nêu danh tính hai bố con vì sợ bị bọn cướp trả thù. Ông chủ 88 tuổi bị đột quỵ sau cú ngã. Ông xuất viện sau 5 ngày và đang hồi phục tại nhà.

Linh, cháu gái ông, cho biết chú mình vẫn hoảng loạn, bị sang chấn tâm lý và đang cân nhắc đóng cửa tiệm vàng sau biến cố.

Mặt tiền của tiệm Kim Hưng trên đường Aborn, thành phố San Jose, bang California. Ảnh: LA Times

"Chúng tôi không biết liệu có nên tiếp tục kinh doanh ở đó nữa hay không", Linh nói, cho biết chú mình đến California 40 năm trước và tạo dựng gia đình ở San Jose và các vùng lân cận. "Ông ấy là người đàn ông của gia đình, rất yêu thương người thân".

Cô đến tiệm Kim Hưng khoảng 10 phút sau vụ cướp và thấy chú mình đang sốc nặng, chân bê bết máu do dẫm phải mảnh kính vỡ. "Ông ấy rất sợ hãi, cứ nói liên hồi bằng tiếng Việt: 'Trời ơi! Trời ơi! Chúng đã đi chưa? Chúng đã đi chưa?'", cô kể lại.

Sau khi thấy chú không thể trả lời các câu hỏi, Linh đã gọi đến đường dây cấp cứu. Các bác sĩ cho biết ông chủ tiệm vàng "rất may mắn" khi được đưa đến bệnh viện kịp thời sau cơn đột quỵ.

Vụ cướp xảy ra vài ngày sau khi công ty tư vấn tài chính SmartAsset xếp hạng San Jose là thành phố an toàn nhất nước Mỹ, luôn nằm trong top 10 về mọi chỉ số an toàn được xem xét.

Một tuần sau vụ cướp, Sở Cảnh sát San Jose chưa bắt được nghi phạm nào và cho hay cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về băng cướp.

Chiều 10/9, tiệm vàng Fine Jewelry cách đó 18 km, cũng của người gốc Việt, bị một nhóm cướp tấn công theo cách thức tương tự.

Tiếp tục xảy ra cướp tiệm vàng của người gốc Việt ở vùng San Jose Nhóm cướp tìm cách đột nhập tiệm Fine Jewelry ở Milpitas, vùng San Jose, bang California ngày 10/9. Video: ABC News

Nhóm cướp bịt mặt, dùng búa cố gắng phá cửa tiệm ở trong khu phức hợp kinh doanh của người châu Á, buộc ông chủ phải nổ súng cảnh cáo. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng cũng chưa bắt được nghi phạm nào.

Giới chức và người dân địa phương cho biết San Jose đang chứng kiến làn sóng tội phạm nghiêm trọng, với rất nhiều vụ chưa được trình báo cảnh sát. "Tội phạm đang tấn công các doanh nghiệp nhỏ giữa ban ngày", tổ chức Asians Unite cho biết.

"Đây là những đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động khắp California. San Jose chỉ là đến lượt trong danh sách mà thôi", Edward Escobar, lãnh đạo Liên minh vì Gắn kết Cộng đồng, nói.

Trong khi đó, Linh cho biết gia đình không kêu gọi quyên góp cho tiệm Kim Hưng hay cho chú của mình.

"Chúng tôi chỉ cầu nguyện và mong ông ấy sớm khỏe lại. Chúng tôi muốn mọi người nắm được tình hình an ninh, an toàn của các hộ kinh doanh ngay lúc này", cô nói.

Đức Trung (Theo LA Times, SF Chronicle)