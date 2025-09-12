Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California

MỹTiệm vàng Fine Jewelry của người gốc Việt ở San Jose bị tấn công, buộc ông chủ phải nổ súng ngăn chặn, chưa đầy một tuần sau vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng.

Tiệm trang sức, đá quý Fine Jewelry thuộc sở hữu của một gia đình gốc Việt ở thành phố Milpitas, vùng San Jose, bang California bị 10-15 tên cướp tấn công lúc 13h30 ngày 10/9, khi bên trong có chủ cửa hàng và một nhân viên.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm cướp bịt mặt, mang búa cố gắng phá cửa xông vào cửa tiệm nằm bên trong Siêu thị Seafood City, khu phức hợp kinh doanh của người châu Á tại thành phố. Nhóm cướp tháo chạy sau khi chủ tiệm bắn một phát súng cảnh cáo.

Cửa kính của tiệm vàng bị hư hại sau sự việc, nhưng tài sản bên trong không bị mất. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng chưa bắt được nghi phạm nào.

"Nếu chủ tiệm không có súng để xua đuổi nhóm cướp, tình hình có thể đã tệ hơn nhiều", Thị trưởng Milpitas Carmen Montano nói. Cảnh sát cho biết chủ tiệm sở hữu súng hợp pháp.

Tiếp tục xảy ra cướp tiệm vàng của người gốc Việt ở vùng San Jose Nhóm cướp tìm cách đột nhập tiệm trang sức, đá quý Fine Jewelry ở Milpitas, vùng San Jose, bang California ngày 10/9. Video: ABC News

Theo thông tin doanh nghiệp đăng trên Buzzfile, chủ tiệm vàng là ông Dennis Nguyen. Tiệm đã hoạt động được 15 năm, có doanh thu hàng năm 89.612 USD.

Gia đình chủ tiệm từ chối trả lời truyền thông, nhưng đã nói với Thị trưởng Montano rằng họ từng bị cướp khoảng hai năm trước theo cách tương tự. "Vụ cướp đó gây thiệt hại rất nặng nề, toàn bộ trang sức, đá quý đều bị đánh cắp và công ty bảo hiểm đã tăng phí. Đây là hiệu ứng domino", bà Montano nói.

Vụ cướp bất thành xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng ở thành phố San Jose gây rúng động. Cảnh sát đến nay chưa bắt được nghi phạm nào liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Hưng.

Thị trưởng Mỹ 'sôi máu' với vụ cướp tiệm vàng của người Việt Nhóm cướp xông vào tiệm trang sức Kim Hưng ở San Jose, bang California, vào chiều 5/9. Video: X/@Chris_Moore4Sup

Giới chức và người dân địa phương cho biết San Jose đang chứng kiến làn sóng tội phạm nghiêm trọng, với rất nhiều vụ chưa được trình báo cảnh sát.

"Tội phạm đang tấn công các doanh nghiệp nhỏ giữa ban ngày", tổ chức Asians Unite cho biết.

Thị trưởng Montano đang thúc đẩy Thống đốc California Gavin Newsom phân bổ thêm ngân sách cho Đạo luật Prop 36 thông qua hồi tháng 11, giúp giới chức truy tố tội phạm trộm cắp dễ dàng hơn.

"Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng tôi phải vào cuộc và xin hãy làm tròn trách nhiệm", bà Montano nói.

Đức Trung (Theo KRON4, ABC7 News, NBC News)