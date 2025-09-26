Mỹ bắt 6 người bị nghi cướp 12 tiệm vàng ở California

Giới chức California bắt 6 nghi phạm với cáo buộc cướp tiệm vàng ở Palm Desert hồi tháng 8, phát hiện nhóm này đã tham gia 12 vụ cướp như vậy từ tháng 5.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Riverside ngày 24/9 thông báo 6 nghi phạm, tuổi từ 20 đến 41, đã bị bắt sau chiến dịch phối hợp giữa các đơn vị hành pháp kéo dài trong tuần qua sau vụ cướp tiệm vàng trên đường 111, thành phố Palm Deser.

Trong vụ cướp ngày 9/8, nhóm cướp 4 thành viên bịt mặt xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ tủ trưng bày, lấy đi số trang sức trị giá hơn 87.000 USD rồi trốn thoát.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm cướp ở Palm Desert là một phần của đường dây cướp phá quy mô lớn ở bang California. Kể từ tháng 5, nhóm này đã thực hiện ít nhất 12 vụ cướp theo cách tương tự nhắm vào các tiệm trang sức, đá quý ở quận Cam, hạt Los Angeles, hạt Riverside.

6 nghi phạm liên quan 12 vụ cướp phá tiệm vàng ở California. Ảnh: KTLA

Cả 6 nghi phạm đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ John Benoit với các cáo buộc gồm cướp, phá hoại tài sản trong khi phạm trọng tội, trộm cắp tài sản giá trị lớn, đột nhập, trộm cắp khi có tiền án.

Giới chức California đang mở rộng điều tra, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Cùng ngày, cảnh sát thành phố San Ramon ở Contra Costa cũng thông báo bắt 7 nghi phạm cướp phá tiệm trang sức Heller Jewelers. Trong vụ cướp, nhóm gần 25 nghi phạm bịt mặt mang búa, súng xông vào cửa tiệm, lấy đi số hàng trị giá 1 triệu USD.

Hồi đầu tháng, hai tiệm vàng của người gốc Việt là Kim Hưng và Fine Jewelry ở San Jose cũng bị băng cướp vũ trang xông vào cướp phá.

Đức Trung (Theo KTLA, CBS News)