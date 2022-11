Mỹ Anh: 'Tôi không buồn khi bị chê hát nhạc Trịnh'

Mỹ Anh - con gái 20 tuổi của Mỹ Linh, Anh Quân - cho biết hát nhạc Trịnh Công Sơn với cảm xúc chân thành, không ngại bị chê.

Ca sĩ ra mắt MV Mỗi khi anh nhìn em, tối 15/11, ca khúc nhanh chóng xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Itunes Việt Nam sau một ngày. Dịp này, cô nói về nhạc phẩm mới và chặng đường hai năm vào showbiz.

Phỏng vấn Mỹ Anh

Mỹ Anh xuất hiện ở buổi ghi hình trong trang phục năng động của cô gái gen Z. Vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ, có lúc tưởng chừng rụt rè, nhưng khi nhận những câu hỏi về âm nhạc, về cách đối mặt những lời khen chê thời gian qua khi cô thử sức với nhiều dòng nhạc, trong đó có nhạc Trịnh, Mỹ Anh không né tránh. Ca sĩ cho biết hát bằng tất cả khả năng, cảm xúc chân thành, học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, tạo màu sắc mới mẻ trong âm nhạc.

Cô sinh ngày 11/1/2002, là con út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, cô biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm nay, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh 2021.

Các sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng, thông điệp tích cực, phong cách R&B. Với MV mới nhất, Mỹ Anh mong muốn truyền tải đến khán giả cảm xúc vừa đối lập, vừa hài hòa, tươi mới về câu chuyện tình yêu.

Quế Chi - Dũng An