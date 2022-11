Mỹ Anh - 20 tuổi, con út nghệ sĩ Mỹ Linh, Anh Quân - mở lời tỏ tình vũ công Quốc Tít sau hai năm quen biết.

Ca sĩ ra mắt MV Mỗi khi anh nhìn em hôm 15/11, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Itunes Việt Nam sau một ngày phát hành. Cô mời người yêu - vũ công Trịnh Quốc Anh (Quốc Tít) - đóng chính trong video nhạc. Dịp này, cô nói về bạn trai và cuộc sống.

Ca sĩ Mỹ Anh: 'Tôi chủ động tỏ tình với bạn trai'

Cả hai yêu nhau hơn một năm. Trước đó, Mỹ Anh và bạn trai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội song không xác nhận mối quan hệ. Ca sĩ nói khi cảm thấy đã đúng thời điểm, cô chủ động bày tỏ tình cảm chứ không ngồi im chờ bạn trai lên tiếng.

Mỹ Anh sinh ngày 11/1/2002, là con út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, cô biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm nay, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh 2021. Các sáng tác của Mỹ Anh mang màu sắc nhẹ nhàng, thông điệp tích cực, phong cách R&B.

Vũ công Quốc Tít, 29 tuổi, là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew, nổi tiếng qua các chương trình Rap Việt mùa đầu tiên, Street Dance Việt Nam. Anh cũng tham gia một số MV.

Quế Chi - Dũng An