Mỹ Anh tham gia Asia Song Festival

Ca sĩ Mỹ Anh sẽ hát sáng tác mới bằng tiếng Anh trong Asia Song Festival, ngày 26/10 tại Hàn Quốc.

Mỹ Anh cho biết háo hức khi nhận thông tin là ca sĩ Việt duy nhất xuất hiện ở Liên hoan Bài hát châu Á 2024 (ASF). Ngoài ca khúc tiếng Anh mới, ca sĩ phối lại các bài đã ra mắt để dành riêng cho sự kiện.

Dù áp lực, giọng ca Chẳng thể né tránh cho rằng đây là dịp để xây dựng cơ hội hợp tác quốc tế. Cô duy trì tập thể lực, luyện hát hàng ngày, tiếp thu ý kiến công chúng để nâng cao khả năng diễn live.

Ca sĩ Mỹ Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách đây 19 năm, diva Mỹ Linh - mẹ của ca sĩ - cũng biểu diễn tại sự kiện. ''Như mẹ tôi nói, đó là 'một vòng tròn nhỏ xinh của gia đình'. Niềm vui của tôi cũng vì thế mà hóa thành sự tự hào'', Mỹ Anh nói.

Diva Mỹ Linh hiện ghi hình chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2, hạnh phúc khi nhận tin, nói "biết ơn vòng tròn đẹp đẽ này''. Chị cho biết: ''Hồi đó tôi trình diễn bài Hương ngọc lan, Tóc ngắn và một ca khúc Hàn Quốc. Tôi phải dành khoảng hơn 10 buổi học tiếng Hàn để phát âm cho chuẩn".

Mỹ Linh (giữa, hàng đầu) tại ASF 2005. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Anh, 22 tuổi, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô đam mê ca hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, đoạt á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes mùa đầu tiên. Tháng 11/2021, Mỹ Anh biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, ca sĩ nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh.

Cô từng phát hành album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng các đĩa đơn Got You, Lời cảm ơn, Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh. Hồi tháng 1, ca sĩ ra album đầu tay Em dịp sinh nhật tuổi 22.

Mỹ Anh hát 'Chẳng thể né tránh' MV ''Chẳng thể né tránh'' của Mỹ Anh. Video: YouTube Mỹ Anh

Asia Song Festival là sự kiện âm nhạc thường niên được tổ chức tại Hàn Quốc từ năm 2004. Năm nay, chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ từ sáu nước châu Á, gồm Afgan (Indonesia), WIM (Thái Lan), Dionela (Philippines), Ai Tomioka (Nhật Bản), cùng các đại diện Kpop là Balming Tiger, QWER, fromis_9, 8Turn. Trước Mỹ Anh, nhiều tên tuổi của Việt Nam từng dự ASF là Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu.

Linh Chi