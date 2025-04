Rapper Hiếu Thứ Hai ra mắt MV "Nước mắt cá sấu", đạt ba triệu view sau một ngày, gây chú ý khán giả trẻ về phong cách nhạc.

Ca sĩ tung dự án cá nhân sau hơn một năm kể từ album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Trong thời gian ngắn, MV đạt hàng triệu lượt xem, đứng vị trí thứ hai tại mục âm nhạc thịnh hành YouTube, xếp sau Bắc Bling của Hòa Minzy. Sản phẩm còn đứng thứ chín trong danh sách video được xem nhiều nhất trong 24 giờ của YouTube toàn cầu.

MV 'Nước mắt cá sấu' của Hiếu Thứ Hai hút triệu view MV "Nước mắt cá sấu" của Hiếu Thứ Hai, ra mắt tối 1/4. Video: Nhân vật cung cấp

Hiếu Thứ Hai tiếp tục chọn viết nhạc quanh chủ đề yêu đương sau thành công của Không thể say, Exit Sign. Nội dung bài hát nói về tâm trạng của người con trai bị phản bội trong tình yêu, chọn cách dứt khoát với mối quan hệ dù biết phũ phàng.

Anh tiếp tục làm việc với cộng sự thân thiết - producer Kewtiie - để tạo ra giai điệu bắt tai. Khán giả nhận xét phần hòa âm phối khí của ca khúc gợi nhớ It's Gonna Be Me - hit của boyband huyền thoại *NSYNC thập niên 1990 hay các bản nhạc trẻ Việt Nam những năm 2000. Có người nói thích vì giai điệu gợi hoài niệm, tuy nhiên không ít bình luận cho rằng ca khúc cũ kỹ, thiếu đột phá.

Hiếu Thứ Hai chọn hát nhiều hơn rap trong dự án, cho khán giả thấy hình ảnh đa năng, không còn đóng khung. Êkíp đầu tư các góc máy theo phong cách futuricstic (vị lai), kết hợp vũ đạo sôi động.

Rapper Hiếu Thứ Hai diễn xuất cùng người mẫu Emma Lê trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rapper được nhận xét là gương mặt thành công nhất sau Anh trai say hi - show âm nhạc gây tiếng vang năm 2024. Hiếu Thứ Hai đoạt quán quân, đồng thời hút lượng fan đông đảo.

Hiếu Thứ Hai tên thật là Trần Minh Hiếu, 26 tuổi, mê hip hop từ thời đi học. Anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang, sau này có thêm Negav và REX. Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TP HCM, Hiếu Thứ Hai tham gia King of Rap, được chú ý với biệt danh "rapper hot boy" nhờ ngoại hình sáng. Anh còn hút fan khi xuất hiện trong show thực tế về du lịch trải nghiệm 2 ngày 1 đêm.

Rapper có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, với các hit như Không thể say, No Love No Life, Exit Sign. Tại Anh trai say hi, Hiếu Thứ Hai cùng các đồng nghiệp từng tạo nên nhiều tiết mục "gây bão", gồm Love Sand, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Nỗi đau ngây dại, Kim phút kim giờ.

Đầu năm, rapper lập hat-trick tại giải Làn Sóng Xanh 2024 với các cup "Nam ca sĩ/ Rapper của năm", "Nam ca sĩ/ Rapper được yêu thích nhất", "Top 10 ca khúc được yêu thích".

Tân Cao