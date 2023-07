MV mới của Jungkook (BTS) gây chú ý

Teaser MV "Seven" của Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - đạt một triệu lượt xem trong 10 phút đầu ra mắt.

Teaser MV "Seven" - Jungkook Teaser MV "Seven". Video: YouTube HYBE LABELS

Tối 13/7, công ty quản lý của nhóm BTS đăng tải teaser MV, có sự góp mặt của mỹ nhân Han So Hee, nổi tiếng qua phim Thế giới hôn nhân (2020). Trong video 24 giây, ca sĩ và So Hee cãi vã giữa một nhà hàng mang phong cách cổ điển. Khi chiếc đèn chùm bất ngờ rơi xuống, hai người vẫn tiếp tục tranh luận. Cuối teaser, Jungkook hát một đoạn ngắn của bài Seven.

Theo MSN, video giới thiệu Seven là teaser của nghệ sĩ solo Kpop đạt một triệu lượt xem nhanh nhất trong 10 phút đầu ra mắt, phá kỷ lục của Lalisa (18 phút, do thành viên Blackpink, Lisa trình bày). Trên YouTube, teaser đứng thứ sáu trong top thịnh hành. Theo dữ liệu của Google Trends, từ khóa "Jungkook" hiện ở vị trí thứ ba trong xu hướng tìm kiếm.

Trên kênh YouTube BangtanTV của nhóm BTS hôm 10/7, Jungkook nói tác phẩm đánh dấu giai đoạn solo của ca sĩ. Theo Jungkook, Seven là bài hát dễ nghe, thể hiện màu sắc mà người hâm mộ chưa từng thấy ở anh. "Tôi thực hiện bài hát này với hy vọng mọi người có nhiều niềm vui trong mùa hè", ca sĩ nói.

Nhạc phẩm do Andrew Watt, nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammy, tham gia sáng tác. Rapper người Mỹ Latto, từng được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc ở giải Grammy 2023, trình bày một đoạn rap trong ca khúc. Seven sẽ phát hành trên các nền tảng vào 11h (giờ Hà Nội), ngày 14/7.

Jungkook là giọng ca chính của BTS, đồng thời là nghệ sĩ duy nhất hát solo trong lễ khai mạc World Cup 2022, tổ chức ở Qatar. Năm ngoái, ca sĩ thắng giải Người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25 của tạp chí People. Trong cuộc khảo sát do Gallup Korea thực hiện năm 2019, anh xếp ở vị trí số ba danh sách thần tượng được yêu thích, đồng thời là thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm đó. Trên Twitter, ca sĩ cũng là idol được retweet nhiều nhất trong năm 2019. Năm 2020, Jungkook được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube. Tháng 3/2021, anh lập kỷ lục khi có chương trình solo hút 22 triệu người xem trực tuyến.

Quế Chi