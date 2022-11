Jungkook (BTS) khuấy động khai mạc World Cup

QatarJungkook (BTS) hát ca khúc "Dreamers" tại lễ khai mạc World Cup trên sân Al Bayt, thành phố Al Khor, ngày 20/11.

Anh là nghệ sĩ duy nhất có màn biểu diễn solo trong sự kiện. Idol Hàn mặc "cây" đen, hát, nhảy cùng các vũ công. Cuối tiết mục, ca sĩ nước chủ nhà Fahad Al-Kubaisi hòa giọng một đoạn.

Ca khúc của Jungkook mới được hé lộ vài giờ trước buổi lễ. Bài hát có giai điệu sôi động, nói về khát khao chinh phục ước mơ. Trên Youtube, khán giả nhiều nước khen Dreamers bắt tai, dễ nghe.

Jungkook trên sân khấu lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Reuters

"Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen ’cause we believe it

Look who we are, we are the dreamers

We’ll make it happen ’cause we can see it"

"Nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta là những kẻ mộng mơ

Chúng ta sẽ biến điều ước thành hiện thực, bởi chúng ta luôn giữ một niềm tin

Nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta là những kẻ mộng mơ

Chúng ta sẽ biến điều ước thành hiện thực, bởi chúng ta có thể"

Jungkook bên ca sĩ Fahad Al-Kubaisi (phải). Ảnh: Reuters

Trước giờ biểu diễn, Jungkook đến gặp gỡ đội tuyển Hàn Quốc, được các cầu thủ tặng áo đấu. Anh sinh năm 1997, là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Truyền thông Âu Mỹ nhiều lần khen Jungkook điển trai, giọng hát truyền cảm.

Ca khúc 'Dreamers' của Jungkook (BTS) Ca khúc "Dreamers" của Jungkook (BTS). Video: Youtube Jaeguchi

Chương trình diễn ra trong 30 phút, ngắn gọn so với các kỳ khai mạc trước đây. Ban tổ chức không mời nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn, tập trung giới thiệu văn hóa Qatar qua các màn hát, múa tập thể. Chương trình tạo khoảng lặng xúc động khi phát lại bản hòa âm các ca khúc quen thuộc trong các kỳ World Cup trước như The Cup of Life (1998), Hips Don't Lie (2006), Wavin' Flag, Waka Waka (2010), We Are One (2014).

Nghệ sĩ gạo cội người Mỹ - Morgan Freeman - giữ vai trò dẫn chuyện. Ông là người đầu tiên phát biểu trong lễ khai mạc, với câu chuyện về hành trình gặp gỡ của văn hóa phương Đông và phương Tây. Freeman còn trò chuyện với Ghanim Al Muftah, Youtuber người Qatar. Ông nói: "Bóng đá kết nối cả thế giới, đoàn kết các quốc gia nhờ tình yêu của họ với môn thể thao tuyệt vời... Đó là sợi dây của sự hy vọng, niềm vui sướng và sự tôn trọng". Al Muftah không có cả hai chân, do mắc hiện tượng thoái hóa cột sống bẩm sinh (CRS).

Trước đó, tờ báo thể thao Marca của Tây Ban Nha đưa tin Shakira, Nicki Mina, Robbie Williams, "Búp bê opera" người Nga Aida Garifullina... sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc nhưng các nghệ sĩ đều không xác nhận. Sau khai mạc, khán giả theo dõi trận mở màn giữa Qatar và Ecuador. World Cup 2022 quy tụ 32 đội tuyển, chia thành tám bảng đấu với chung kết và bế mạc diễn ra ngày 18/12.

Hà Thu