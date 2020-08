MV kinh điển của Michael Jackson ra phiên bản mới

"They don't care about us" - MV chống phân biệt chủng tộc của Michael Jackson - ra bản mới, lồng ghép cảnh biểu tình "Black lives matter".

Video ra mắt ngày 29/8, nhân sinh nhật ngôi sao quá cố. MV do đạo diễn Spike Lee - người quay bản gốc - thực hiện lại. Video lồng thêm những cảnh biểu tình tại New York (Mỹ), Atlanta (Mỹ), Rome (Italy), Osaka (Nhật)... trong phong trào Black lives matter - biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd hồi tháng 5. Các cảnh ca sĩ hát trong hai bản gốc - một quay tại Brazil, một ở nhà tù - được giữ lại.

MV "They don't care about us" - Michael Jackson MV "They don't care about us". Video: Youtube Michael Jackson. Theo trang NME, Spike Lee nói: "Những ca khúc biểu tình chưa bao giờ cũ kỹ, lạc hậu bởi những đấu tranh vẫn còn đó. Đó là lý do They don't care about us vẫn được vang mãi giữa thế giới loạn lạc vì dịch bệnh chúng ta đang sống".

Ca khúc lần đầu ra mắt năm 1996, nằm trong HIStory: Past, Present and Future, Book I - album phòng thu thứ chín của Michael Jackson. Nhạc phẩm mang nhịp điệu sôi nổi, dồn dập, ca từ phản đối phân biệt chủng tộc, vi phạm nhân quyền. Bài hát trở thành một trong những MV nổi tiếng nhất của Michael Jackson. Trên kênh Youtube của ca sĩ, MV đạt 732 triệu lượt xem, chỉ sau bài Billie Jean (829 triệu). Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở một số quốc gia và top 10 tại châu Âu. Nhạc phẩm tiếp nối chuỗi ca khúc hàn gắn thế giới của anh, như We are the world, Man in the mirror, Black or White...

Michael Jackson (1958-2009) là một trong những nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc với 350 triệu đĩa được bán ra, có 13 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Anh từng giành 13 giải Grammy, trong đó có "Thành tựu trọn đời". Anh giành giải AMAs cho "Nghệ sĩ của thế kỷ" và giải Bambi tôn vinh "Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ". Năm 2016, tiền thu từ bản quyền bài hát của Michael là 825 triệu USD, khiến anh trở thành sao quá cố kiếm nhiều tiền nhất. Nhiều MV của anh đến nay vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng, truyền tải thông điệp ý nghĩa về quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, lên án chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc.

Tam Kỳ