Nghệ sĩ đòi công lý cho người bị cảnh sát ghì chết

MỹSelena Gomez, Ariana Grande... phản đối cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu, kêu gọi fan ký tên yêu cầu điều tra vụ việc.

Cái chết của George Floyd (46 tuổi) hôm 25/5 trở thành tâm điểm nước Mỹ tuần qua. Nhiều nghệ sĩ sốc, kêu gọi điều tra, trả công bằng cho người quá cố. Ca sĩ Shaw Mendes viết trên Instagram: "Tôi đau đớn khi nghe tiếng khóc van cầu cứu của anh. Tôi thật lòng xin lỗi khi bất công vẫn đang tiếp diễn".

Mariah Carey tiếc thương nạn nhân Geogre Floyd. Ảnh: Instagram.

Mariah Carey đăng bức chân dung của Floyd cùng những lời cuối anh nói trước khi chết: "Làm ơn, tôi không thể thở. Dạ dày, cổ, mọi thứ đều đau đớn...". Selena Gomez nói cô không tin được chuyện đã xảy ra, mất cả ngày để nghĩ về nó. "Giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng chúng ta có thể hành động".

Minh tinh Jennifer Aniston, ca sĩ Ariana Grande, Carbi B... kêu gọi fan ký tên trên trang Change để kiến nghị điều tra sự việc. Họ chưa thỏa mãn với tội danh của Derek Chauvin, cảnh sát ghì đầu gối lên gáy Floyd khiến anh tử vong. Ariana Grande viết: "Hãy ký tên, quyên góp nếu có thể, trò chuyện với gia đình, bạn bè của bạn về nạn phân biệt chủng tộc và những hành vi sát nhân đang diễn ra quá thường xuyên".

Người biểu tình phá hàng rào an ninh Nhà Trắng Cảnh người biểu tình phá hàng rào an ninh Nhà Trắng đăng trên Twitter hôm 30/5. Video: Twitter/Alejandro Alvarez.

Theo Forbes, hashtag "Justice for Geogre Floyd" (Công lý cho Geogre Floyd) đang tràn ngập trên trang cá nhân của các sao, trở thành từ khóa hàng đầu của Twitter, Instagram. Giới nghệ sĩ đề xuất ngừng làm việc một ngày để bày tỏ phản đối. Theo Rolling Stone, các công ty thu âm như Columbia Records, Universal Music, Warner Music... viết thư kêu gọi dừng mọi hoạt động trong ngày 2/6 để "kết nối lại với cộng đồng". Trang cá nhân của Universal Music trích lại câu nói của Martin Luther King - nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964: "Đã đến lúc im lặng đồng nghĩa với phản bội".

Một tác phẩm graffiti tưởng niệm nạn nhân George Floyd. Ảnh: Abdulhamid Hosbas.

Floyd, 46 tuổi, bị bốn cảnh sát khống chế hôm 25/5 do cáo buộc liên quan đến một vụ tiêu thụ tiền giả. Sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin ghì chặt đầu gối lên gáy Floyd trong hơn 9 phút, dù anh này liên tục cầu xin và nói "tôi không thể thở" rồi nằm bất động. Floyd sau đó chết tại bệnh viện.

Các cuộc biểu tình sau đó nổ ra nhiều nơi ở Mỹ do cơ quan công tố ban đầu chưa quyết định truy tố các cảnh sát liên quan, dù 4 người này đã bị sa thải. Hôm 30/5, một video trên Twitter cho thấy người biểu tình phá hàng rào an ninh Nhà Trắng. Derek Chauvin, cảnh sát ghì đầu gối lên gáy Floyd, đã bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát do bất cẩn, nhưng nhiều người chưa thỏa mãn với tội danh này.

Tam Kỳ