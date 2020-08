Âm nhạc hàn gắn thế giới của Michael Jackson

Nhạc của “ông vua nhạc Pop” lại được tìm nghe khi thế giới đối diện nhiều khủng hoảng về thiên tai, bệnh dịch, phân biệt chủng tộc.

Hơn 21 triệu người trên thế giới nhiễm Covid-19, trong đó hơn 770.000 người tử vong - tính đến ngày 17/8. Các cuộc biểu tình giành bình đẳng nổ ra khắp nơi, thậm chí thành bạo loạn từ đầu năm. Vụ nổ kho hóa chất tại Beirut (Lebanon) đầu tháng 8 khiến ít nhất 171 người chết, 6.000 người bị thương. Những thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, cháy rừng... vẫn không ngừng diễn ra. Thế giới đã đi qua hai phần ba năm với nhiều đau thương, biến động. Trong bối cảnh đó, âm nhạc của Michael Jackson lại vang lên, như nguồn an ủi, xoa dịu con người.

Hồi tháng 3, fan Michael trên toàn cầu cùng thực hiện MV bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau giữa đại dịch. Video do Michael Jackson Chinese Fanclub khởi xướng, hơn 100 người đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Ấn Độ... cùng hát ca khúc Heal The World.

Fan thế giới hát 'Heal the World' giữa đại dịch MV "Heal The World" của fan Michael khắp thế giới giữa thời dịch. Video: Michael Jackson Chinese Fanclub.

Ca sĩ Jermaine Jackson, anh trai ông hoàng nhạc Pop quá cố, nói ở đầu MV: "Thế giới hôm nay trải qua nhiều điều bi kịch, không thể lý giải. Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lúc này là corona virus, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người... Đây là lúc chúng ta cần sát lại với nhau làm một, bởi mỗi một cuộc đời mất đi đều là người thân yêu của chúng ta, bất kể họ từ nơi đâu trên thế giới. Sát cánh bên nhau, chúng ta có thể chiến đấu với virus khủng khiếp này, kìm hãm và ngăn chặn nó".

Tại Indonesia - vùng dịch lớn của châu Á, các y bác sĩ bệnh viện Jakarta cùng thu âm từ xa ca khúc, kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng, động viên mọi người giữ sức khỏe. Các học viên của Wellington Collegiate Academy cũng thực hiện phiên bản Heal The World tri ân những người ở tuyến đầu chống dịch. Đạo diễn Juan Carlos Valdez nói: "Đây là ca khúc hoàn hảo dành tặng những người đang giúp đỡ chúng ta".

Jmi Ko - nghệ sĩ violin Hàn - quay MV Heal The World, giới thiệu vẻ đẹp vịnh Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế, gửi gắm tinh thần tích cực, lạc quan trong dịch.

Bác sĩ Indonesia hát 'Heal the World' Các y bác sĩ bệnh viện Jakarta cùng thu âm "Heal The World" từ xa. Video: Seno Adjie Official.

Âm nhạc của Michael mang thông điệp về hòa bình, yêu thương và hàn gắn - những điều cần cho sức mạnh tinh thần của thế giới lúc này. Ra đời năm 1992, bản hit Heal The World ca ngợi tình yêu thương nhân loại, tạo nên sức mạnh tập thể vững vàng để tiến đến tương lai. Giọng hát của Michael Jackson vỗ về con người:

"...There’s a place in your heart and I know that it is love

And this place would be much brighter than tomorrow

And if you really try, you’ll find no need to cry

In this place you’ll feel There’s no hurt or sorrow

There are ways to get there if you care enough for the living

Make a little space, make a better place..."

(...Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó là tình yêu

Nơi này có thể tươi đẹp hơn nhiều so với ngày mai

Và nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng không cần phải khóc

Ở nơi đây, bạn sẽ thấy chẳng còn đau buồn hay sầu muộn nữa

Có rất nhiều cách để tới được nơi ấy, chỉ cần bạn quan tâm hơn đến cuộc sống

Hãy dành một phần nhỏ trong tim để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn...)

Cuối MV, các em nhỏ cầm nến cùng nguyện cầu về một thế giới hòa bình. Hình ảnh Trái đất được nâng đỡ, bảo vệ bởi những bàn tay trẻ em da trắng và da màu trở thành biểu tượng.

Không riêng Heal The World, nhiều ca khúc khác của Michael bày tỏ khát khao hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. MV Man In The Mirror tập hợp hình ảnh về nạn đói, chiến tranh, bạo lực, những người vô gia cư. Xen kẽ là hình ảnh Mẹ Teresa, mục sư Martin Luther và nhiều nhân vật lịch sử vĩ đại, bày tỏ hy vọng về tương lai tươi sáng cùng thông điệp: "Nếu bạn muốn thế giới này tốt đẹp hơn. Hãy tự nhìn lại mình và thay đổi" (If you wanna make the world a better place. Take a look at yourself, and then make a change).

Man In The Mirror - Michael Jackson MV "Man in the Mirror" - Michael Jackson. Video: Youtube Michael Jackson.

Ca khúc We Are The World (1985) nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm chung:

"We are the world,

We are the children

We are the ones who make a brighter day"

(Chúng ta là thế giới

Chúng ta giống như những đứa trẻ

Chúng ta sẽ làm nên một ngày mai tươi sáng hơn)

Nhạc của Michael cũng là tiếng nói đại diện quyền bình đẳng sắc tộc. Hồi tháng 5, người đàn ông da màu - George Floyd - bị cảnh sát người Mỹ ghì đến chết. Hàng loạt cuộc biểu tình Black Lives Matter nổ ra khắp thế giới kêu gọi bình đẳng cho người da màu. Hàng trăm video ghi lại hình ảnh biểu tình được ghép nhạc Black or White - bản hit năm 1991 - đăng tải trên Youtube giúp phong trào lan tỏa rộng rãi. Trong MV, Michael trình diễn ở nhiều khung cảnh khác nhau. Ông nhảy múa giữa thảo nguyên với thổ dân da đỏ, trên đường phố với một vũ công Ấn Độ... tượng trưng cho chủ đề tôn vinh đa sắc tộc, văn hóa. Lời ca của Black or White nhắn nhủ mọi người từ bỏ định kiến, không đánh giá người khác dựa trên màu da của họ:

"I said if you’re thinkin’ of being my baby

It don't matter if you’re black or white

I said if you’re thinkin’ of being my brother

It don't matter if you’re black or white"

(Tôi đã nói nếu em muốn trở thành bạn gái của tôi

Chẳng sao đâu dù em là người da đen hay da trắng

Tôi đã nói nếu anh muốn trở thành người anh em của tôi

Chẳng sao đâu dù anh là người da đen hay da trắng)

Black or White - Michael Jackson MV "Black or White" - Michael Jackson. Video: Youtube Michael Jackson.

Năm 1995, Michael phát hành đĩa đơn They Don’t Care About Us thuộc album phòng thu thứ chín - HIStory: Past, Present and Future, Book I. Ca khúc đề cập đến hiện trạng những người da màu là nạn nhân của sự thù ghét, bạo lực mà không được chính quyền đương thời bảo vệ.

Ông phát hành hai phiên bản MV cho nhạc phẩm này. Phiên bản đầu tiên lấy bối cảnh một khu ổ chuột tại Brazil. Một phiên bản khác được thực hiện trong nhà tù, đan xen cảnh nhân viên an ninh tấn công người da màu. Trên nền tảng Youtube, hàng loạt người dùng nhận xét về sức mạnh vượt thời gian của ca khúc, vẫn mang tính thời sự sau nhiều năm phát hành.

Bảo vệ môi trường - vấn đề sống còn của nhân loại - cũng được Michael đưa vào ca khúc. Ông bày tỏ nỗi thương xót và tức giận khi thiên nhiên bị hủy diệt. Ca khúc Earth Song trong album thứ tám là lời chất vấn của Trái đất đang chết mòn vì những thảm họa do con người gây ra. Bài hát bắt đầu từ những lời hồi tưởng đau buồn tới giận dữ, song hành hình ảnh bi thương: con người săn bắn động vật hoang dã, phá rừng, xây dựng nhà máy công nghiệp, thảm họa thiên tai...

Earth Song - Michael jackson MV "Earth Song". Video: Youtube Michael Jackson.

Cuối MV, hình ảnh con người quỳ gối tạ lỗi trước đất mẹ và Trái đất dần hồi sinh trong giai điệu hùng tráng để lại ấn tượng sâu sắc. Trên Youtube, nhiều người nói tìm nghe lại Earth Song sau vụ nổ kho hóa chất tại thủ đô Beirut, Lebanon và nhiều thảm họa thiên tai con người đang phải gánh chịu.

Thu Thảo