MV cưới của Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương lưu kỷ niệm ngày cưới qua MV "Đón em" do ca sĩ Dương Edward thể hiện.

MV cưới 'Đón em' của Đỗ Thị Hà MV "Đón em". Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Ca sĩ Dương Edward, bạn thân của Viết Vương, nói ngưỡng mộ tình cảm của cặp sao. Hôm 22/10, ca sĩ từng hát live ca khúc tại tiệc cưới của Đỗ Hà - Viết Vương ở Quảng Trị.

Ca khúc do nhạc sĩ Vũ Khắc Anh viết, nói về chuyện tình yêu với kết đẹp. Êkíp cho biết khi nhận demo, họ cảm nhận phần lời, giai điệu tương đồng với tình yêu của Đỗ Thị Hà, Nguyễn Viết Vương. Mọi người thuyết phục cô dâu, chú rể làm thành video nhạc, ra mắt khán giả sau tiệc cưới hôm 9/11 ở Hà Nội.

MV lồng ghép hình ảnh trong lễ cưới, đan xen cảm xúc hồi hộp đến vỡ òa của cô dâu, chú rể tại hậu trường chuẩn bị cho sự kiện. Đỗ Thị Hà cho biết yêu thích ca khúc, hơn hết cảm nhận được sự bình yên.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà tại tiệc cưới hôm 9/11 ở Hà Nội. Ảnh: Linh Lê Chí

Vợ chồng Đỗ Thị Hà yêu kín tiếng trong nhiều năm trước khi công khai mối quan hệ vào giữa tháng 10.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô lấn sân kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ, điềm đạm và kín tiếng.

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà nói về tình yêu dành cho vợ Chồng Đỗ Thị Hà nói lời hẹn ước với vợ ở ngày cưới. Video: Linh Lê Chí

Dương Edward tên thật Nguyễn Tùng Dương, 33 tuổi. Anh từng theo học âm nhạc, biểu diễn ở trường HammerSmith College, London, Anh. Giọng ca trẻ được nhiều người biết đến khi vào top 5 Vietnam Idol 2016. Ca sĩ từng cover nhiều ca khúc quốc tế và trong nước như I'm Yours, Price Tag, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương, hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2021, anh gây chú ý với dự án Khúc họa tình gồm 15 bản nhạc cover.

Tân Cao