'Mưu kế thượng lưu': Kế hoạch báo thù

Phim 'Mưu kế thượng lưu' khai thác góc khuất của giới siêu giàu và kế hoạch báo thù của thiếu nữ có vẻ ngoài ngây thơ.

Kịch bản xoay quanh Diana Nguyễn (Thiên An đóng), thiếu nữ thâm nhập giới thượng lưu vì ý đồ riêng, dần khám phá nhiều góc khuất của những người "sinh ra đã ở vạch đích". Không chỉ đối mặt với kẻ thù ẩn trong bóng tối, cô còn chịu sự mỉa mai, dè bỉu của các "rich kid".

Thiên An đóng chính "Mưu kế thượng lưu" - phim cuối công bố lịch ra rạp dịp Tết Nhâm Dần, cạnh tranh cuộc đua doanh thu sau khi thị trường điện ảnh "đóng băng" hơn nửa năm vì dịch.

Khác với một số phim giấu bài đến phút cuối, biên kịch để lộ loạt twist (tình tiết bất ngờ) ngay từ đầu, cùng với đó là lớp lang âm mưu. Đạo diễn Trần Bửu Lộc lật bài ngửa thân phận của Diana từ sớm. Từ đây, nhân vật chuyển đổi liên tục các trạng thái khi trả thù: từ thiếu nữ ngây thơ, người thứ ba tâm cơ đến ảo thuật gia sắc sảo.

Diễn viên Anh Tú thủ vai Charlie Nguyễn - bạn trai tiểu thư Liên Phạm (Quỳnh Lương) - con nhà tỷ phú. Từ khi Diana xuất hiện, anh không thể rời mắt khỏi cô và cũng cất giấu bí mật riêng. Hai nửa gương mặt của Thiên An - Anh Tú trong poster khiến người xem tò mò.

Mạch phim nhanh và những pha lật tẩy âm mưu là điểm nhấn. Tham vọng phơi bày sự hào nhoáng bên ngoài nhưng trống rỗng bên trong thể hiện qua câu thoại của Diana: "Có những người nghèo đến nỗi họ chỉ có tiền mà thôi". Các nhân vật theo đuổi giấc mộng hư ảo mà quên giá trị thật cuộc sống. Diana bị cuốn vào âm mưu trả thù mà đánh mất chính mình. Liên Phạm chỉ nhìn cuộc sống qua lăng kính "đẳng cấp" hay tiểu thư Mỹ Hân (Lê Tam Triều Dâng) muốn tự lập không dùng tiền của gia đình nhưng cách thức có phần cường điệu.

Tuy nhiên vì mạch phim nhanh và kịch bản phức tạp, đôi lúc khiến khán giả không theo kịp tình tiết. Hình tượng kẻ thứ ba của Diana ở đầu phim cũng gây ức chế. Sau một phần ba phim, lá bài đầu tiên được lật lên, người xem mới hiểu vì sao cô lại hành động như vậy.

Tham vọng phơi bày góc khuất của giới thượng lưu còn nhiều điểm bất hợp lý.

Trong họp báo chiều 21/1, Thiên An thừa nhận áp lực trong vai điện ảnh đầu tay. Cô được đạo diễn Trần Bửu Lộc chọn khi casting theo hình thức online do dịch. Không được đào tạo bài bản ở trường lớp, cô đóng phim chủ yếu bằng bản năng. Cô tâm đắc kịch bản vì thấy đồng cảm nhân vật - bề ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng tính cách mạnh mẽ. Trong phim, Thiên An có nhiều cảnh tình cảm với diễn viên Anh Tú. Diễn viên nói: "Do tôi còn mới trong nghề, anh Anh Tú nâng đỡ tôi rất nhiều, nhờ đó tôi không quá áp lực trong các phân đoạn đó".

Nếu vai lãng tử giang hồ Kẽm Gai trong series Chị Mười Ba giúp Anh Tú ghi dấu với khán giả, thì nhân vật Charlie Nguyễn lại lịch lãm, với khí chất nửa chính, nửa tà. Anh nói biết ơn đạo diễn đã hướng dẫn chi tiết, diễn xuất ổn định. Các diễn viên trẻ Lê Tam Triều Dâng, Vây Trương, Khánh Tiên và Bảo Anh ở mức tròn vai.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

