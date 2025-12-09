Optimus, robot hình người của Tesla, bị nghi có người điều khiển vì làm động tác giống như tháo kính thực tế ảo (VR) trước khi ngã.

Video về cú ngã của robot hình người Optimus xuất hiện trên Reddit cuối tuần trước và đang lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội, bao gồm cả X của Elon Musk, CEO Tesla. Trong video, robot đang phục vụ nước đóng chai tại sự kiện Autonomy Visualized nhằm giới thiệu "công nghệ Autopilot và robot Optimus" tại cửa hàng Tesla ở Miami.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi robot đập tay xuống bàn, làm đổ hàng loạt chai nước, sau đó ngã ngửa. Tuy nhiên, phần kỳ lạ nhất có lẽ là chuyển động của cánh tay và bàn tay khi robot bắt đầu ngả về phía sau. Nó giơ cánh tay lên cao trong khi bàn tay thực hiện động tác giống như đang tháo kính VR ra khỏi đầu, dù thực tế robot này không đeo gì. Nhiều ý kiến cho rằng Optimus hành động như vậy vì có người dùng kính VR để điều khiển robot từ xa.

Tư thế ngã của robot hình người Tesla gây nghi ngờ Robot hình người Optimus của Tesla ngã khi phục vụ đồ uống. Video: Reddit/Decent Cheesecake643

Dù ngã không phải điều bất thường trong quá trình phát triển robot, sự cố mới làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tự động hiện tại của Optimus. Hồi tháng 10, trong video Optimus đấu võ với người thật, Musk khẳng định chuyển động của robot do AI chỉ huy. Tuy nhiên, một số phiên bản trước đó, như robot phục vụ bỏng ngô tại nhà hàng Tesla, cũng bị cho là điều khiển từ xa.

Optimus cao khoảng 173 cm, nặng 57 kg. Một số nguồn tin cho biết, robot có hơn 40 bậc tự do, bao gồm bàn tay linh hoạt với 11 bậc tự do, được thiết kế để tương tác giống con người. Robot trang bị pin 2,3 kWh, cho phép hoạt động gần như cả ngày với hiệu suất năng lượng ấn tượng - chỉ tiêu thụ 100 W khi không di chuyển và 500 W khi đi bộ. Tesla cho biết, phiên bản mới nhất đã cải thiện khả năng giữ thăng bằng, dáng đi và khả năng phối hợp toàn thân.

Tesla kỳ vọng Optimus sớm được sản xuất hàng loạt với mức giá ước tính 20.000-30.000 USD. Musk tin robot hình người sẽ trở thành sản phẩm lớn nhất của công ty trong tương lai, khi được triển khai trong nhiều ngành công nghiệp, giúp tự động hóa công việc thường ngày và giải quyết tình trạng thiếu lao động. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III/2025 của Tesla, ông cho rằng Optimus có thể là "cỗ máy kiếm tiền vô hạn" giúp lợi nhuận công ty tăng vọt.

Thu Thảo (Theo Mashable, Interesting Engineering)