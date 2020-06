'Hoa Mộc Lan' - bom tấn lận đận

"Hoa Mộc Lan" - phim ngốn 200 triệu USD của Disney - chưa chắc chắn ra rạp như dự kiến, còn nữ chính Lưu Diệc Phi bị một số khán giả phản đối.

Ngày 25/6, báo Âu Mỹ đưa tin Disney nhiều khả năng dời Mulan (Hoa Mộc Lan) khỏi dịp công chiếu ngày 24/7, do tình hình Covid-19 phức tạp. Nếu vậy, đây là lần thứ hai tác phẩm lỗi hẹn với khán giả trong năm, sau lần dời lịch hồi tháng 3.

Trong tuần này, California, Texas và Florida - ba bang đông dân nhất Mỹ - phá kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày. Ngày 24/6, Mỹ ghi nhận 38.115 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước đến nay. Ở Trung Quốc - thị trường lớn của Mulan, một đợt nhiễm mới ở Bắc Kinh gây nhiều lo lắng, đồng thời chính phủ cũng chưa cho phép rạp phim hoạt động rộng rãi lại.

Lưu Diệc Phi trong tạo hình Hoa Mộc Lan. Ảnh: Disney.

Theo Deadline, Disney có thể dời phim đến dịp Giáng sinh. Còn Indiewire dự đoán hãng có thể đưa Mulan lên nền tảng trực tuyến Disney+, giống Artemis Fowl. Tuy nhiên, phương án này không có lợi với một bom tấn kinh phí 200 triệu USD - tức cần chiếu rạp để hồi vốn.

Dự án điện ảnh về Hoa Mộc Lan trải qua thời gian dài để thành hình. Sau thành công của hoạt hình Mulan (1998), Disney muốn làm bản remake live-action (người đóng), với nữ chính Chương Tử Di. Đến năm 2010, hãng bắt đầu phát triển dự án nhưng không đạt kết quả. Đến năm 2015, Disney khởi động lại kế hoạch và tìm kiếm diễn viên. Lưu Diệc Phi được trao vai chính vào tháng 11/2017, rồi dàn sao Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Củng Lợi tham gia phim. Ở vị trí đạo diễn, Niki Caro được chọn sau khi nhà làm phim kỳ cựu Lý An từ chối.

Với kinh phí lớn, dàn sao hùng hậu, nội dung hướng về thị trường lớn Trung Quốc, Mulan được trông đợi lập thành tích cao ở phòng vé giống Beauty and the Beast hay The Jungle Book - những phim remake gần đây của Disney. Tuy nhiên, nhiều chuyện bất lợi xảy ra với dự án hơn một năm qua.

Khi Covid-19 bắt đầu gây chú ý ở Vũ Hán (Trung Quốc) từ tháng 1, chính phủ nước này đóng cửa rạp phim toàn quốc, khiến Disney rơi vào thế khó trong việc phát hành Mulan. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì kế hoạch ra mắt phim trong hai tháng tiếp theo, ngay cả khi các bom tấn như No Time to Die hay Fast & Furious 9 đã dời lịch. Ngày 10 và 13/3, Lưu Diệc Phi cùng dàn sao đến Mỹ và Anh để họp báo công chiếu phim. Nhưng ngay sau đó, Disney thông báo đổi lịch chiếu tác phẩm đến ngày 24/7. Việc dời lịch sát nút khiến ngân sách quảng bá phim tăng lên, bởi khi Mulan ra mắt, hãng lại phải tổ chức thêm một số hoạt động để "hâm nóng".

Dù Bob Chapek - CEO của Disney - cho rằng tháng 7 phù hợp để công chiếu Mulan, nhiều báo đánh giá quyết định mạo hiểm. Mới đây, Deadline, Bloomberg, Indiewire nói Disney khó giữ lịch công chiếu này. Hoặc nếu ra mắt đúng hẹn, Mulan cũng phải đối mặt nhiều khó khăn như một bộ phận khán giả e ngại đến rạp sau dịch, các rạp quy định không bán hết 100% số vé trong phòng chiếu (để khán giả ngồi giãn cách).

Đạo diễn Niki Caro (trái) và Lưu Diệc Phi. Ảnh: P.A.

Về nội dung, việc thay đổi nhân vật bạn trai Hoa Mộc Lan khiến tác phẩm bị chỉ trích. Ở bản hoạt hình, cô cải trang thành nam giới để thay cha tòng quân, sau đó có tình cảm với tướng Lý Tường - chỉ huy của mình. Do phong trào Me Too (chống xâm hại, quấy rối tình dục), nhà làm phim e ngại tình tiết một cô gái yêu cấp trên gây tranh cãi. Vì vậy, ở bản mới, họ bỏ Lý Tường và tách vai trò của anh cho hai nhân vật mới: tướng Tung (chỉ huy của Mộc Lan) và Honghui (người yêu của cô). Nhưng theo Forbes, Teen Vogue, một số fan cho rằng việc sửa bản gốc là không cần thiết. Một số người thuộc cộng đồng LGBT còn phản đối quyết định này, bởi họ cho rằng Lý Tường là một hình mẫu của nhân vật song tính (bisexual), do anh có cảm xúc với Mộc Lan từ khi cô giả trai.

Trailer 3 "Hoa Mộc Lan" Trailer phim khi còn dự kiến công chiếu hồi tháng 3. Video: Disney.

Làn sóng phản đối Lưu Diệc Phi cũng là một trở ngại khác của phim. Hồi tháng 8/2019, trên trang cá nhân, sao nữ viết thông điệp ủng hộ cảnh sát Hong Kong, giữa lúc lực lượng này đang xung đột với người biểu tình chống một dự luật của Trung Quốc. Theo New York Times, một bộ phận khán giả cho rằng sao nữ ủng hộ sự bạo lực của cảnh sát. Hashtag #BoycottMulan (Tẩy chay Hoa Mộc Lan) trở nên thịnh hành trên mạng xã hội.

Gần ngày công chiếu cũ của tác phẩm (27/3), IMDb - trang web điện ảnh lớn - bắt đầu cho khán giả đánh giá phim. Hơn 700 người vào đánh giá 1 điểm (trên 10) cho bom tấn này, khiến điểm trung bình của phim chỉ dưới 3. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích Lưu Diệc Phi, cả về diễn xuất lẫn quan điểm xã hội. Trang IMDb đã xóa các đánh giá này và hiện chưa hiển thị lại điểm của phim.

Ở Việt Nam, Lưu Diệc Phi bị một bộ phận khán giả chỉ trích do từng đăng ảnh ủng hộ "đường lưỡi bò" ("đường chín đoạn" do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền trên Biển Đông bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế). Vào tháng 11/2019, vấn đề này được một số nhà nghiên cứu xã hội nhắc lại sau vụ ban kiểm duyệt để lọt phim Abominable có cảnh "đường lưỡi bò". Trên mạng xã hội, không ít khán giả Việt cho rằng không nên chiếu phim có nữ chính mang quan điểm như vậy. Dù nhà phát hành CGV chưa chính thức xác nhận việc không nhập Mulan, họ đã ngưng quảng bá phim từ đó, gỡ bỏ các hình ảnh, trailer của phim trên trang web, fanpage.

Ân Nguyễn