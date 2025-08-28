'Mục tiêu xe điện của EU không khả thi vì phụ thuộc pin châu Á'

Hai CEO của Mercedes-Benz và Schaeffler AG nêu khó khăn của ngành trong chuyển đổi xe điện trước sức ép từ Trung Quốc và Mỹ, khuyến nghị cởi mở với xe xăng.

Thông tin trên được nêu trong bức thư gửi tới bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ngày 27/8, trước thềm cuộc gặp các CEO ngành ôtô về mối đe dọa kép từ sức ép xe điện Trung Quốc và thuế quan Mỹ trong tháng 9.

Ola Kaellenius, CEO Mercedes-Benz và Matthias Zink, CEO bộ phận truyền động và khung gầm của doanh nghiệp sản xuất linh kiện Schaeffler AG, nói ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang bị ép chuyển đổi sang xe điện với mục tiêu cứng nhắc, trong khi "tay bị trói sau lưng" trước sức ép bên ngoài.

Kaellenius cũng là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), còn Zink là Chủ tịch CLEPA (Hiệp hội các nhà cung ứng châu Âu).

Một chiếc xe điện cắm sạc ở Bilbao, Tây Ban Nha, ngày 15/2/2023. Ảnh: Reuters

Các nhà sản xuất cho rằng mối đe dọa từ Mỹ và Trung Quốc khiến mục tiêu khí thải tham vọng của Liên minh châu Âu (EU) không còn khả thi.

Khối này đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050. Trong đó, ngành ôtô buộc tuân thủ quy định nghiêm ngặt về khí thải CO2. Đến 2030, ngành này phải giảm 55% lượng khí thải với ôtô con và 50% xe tải (so với năm cơ sở 2021), hướng tới việc chỉ bán loại xe không phát thải, tức xe điện, vào 2035.

Tuy nhiên, hiện ôtô điện chiếm khoảng 15% thị phần xe mới của EU, xe tải điện là 9%.

Các hãng ôtô và linh kiện châu Âu lập luận họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào châu Á về pin. Thêm vào đó, họ gặp thách thức khi cơ sở hạ tầng sạc không đồng đều, chi phí sản xuất cao hơn, nay lại chịu thêm thuế quan từ Mỹ.

Kaellenius và Zink nhấn mạnh rằng các quy định pháp lý cùng hình phạt sẽ không thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Thay vào đó, họ khuyến nghị EU cởi mở với các dòng xe ngoài điện, gồm xe xăng.

Với dòng xe hybird (PHEV), hai hiệp hội lập luận rằng EU không nên thắt chặt các quy định hiện hành, buộc xe phải có khả năng di chuyển một quãng đường nhất định chỉ bằng điện. Họ đề xuất loại bỏ "yếu tố tiện ích" này, bởi đây là mấu chốt để ngăn các đối thủ Trung Quốc giành lợi thế so với các mẫu xe nội địa châu Âu.

Họ thêm rằng EU nên mở rộng các ưu đãi mua hàng và giảm thủ tục và hỗ trợ đầu tư vào chuỗi cung ứng pin, chất bán dẫn, cũng như các nguyên liệu thô quan trọng. Hai đại diện cũng đề xuất xem xét lại mục tiêu khí thải CO2 với xe tải và bus hạng nặng.

Trước đó, CEO Mercedes từng chỉ trích rằng thị trường ôtô châu Âu có thể "sụp đổ" nếu cấm xe xăng vào 2035. Ông cho rằng EU có thể vào đường cùng nếu đặt mục tiêu không dựa trên kiểm chứng thực tế.

Bảo Bảo (theo Inside EVs, Reuters)