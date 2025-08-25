Khách hàng châu Âu có thể mua xe điện trực tiếp từ Trung Quốc

Một cửa hàng thương mại điện tử của Trung Quốc cung cấp dịch vụ bán xe điện và có thể giao đến tận nhà khách hàng ở châu Âu.

China EV Marketplace thông báo ra mắt dịch vụ giao xe tận nhà cho khách hàng châu Âu, cho phép họ mua xe điện hợp pháp trực tiếp từ Trung Quốc. Trước đây, khách hàng phải tự làm thủ tục hải quan và nhận xe tại cảng.

Công ty cũng thông báo sẽ ngừng vận chuyển sang Mỹ do thuế quan khiến doanh số giảm nhanh chóng.

"Lần đầu tiên, những người đam mê xe điện trên khắp châu Âu có thể đặt mua xe điện (BEV) hoặc hybrid sạc điện (PHEV) mới của Trung Quốc trực tiếp từ Trung Quốc và được giao hàng tận nhà. Dịch vụ mới của chúng tôi giúp loại bỏ những rắc rối và phiền phức thường gặp khi nhập khẩu xe quốc tế", Jakub Gersl, COO của China EV Marketplace, cho biết.

China EV Marketplace bán nhiều mẫu xe điện và PHEV từ Trung Quốc, từ nhiều thương hiệu khác nhau, như Xiaomi hay BYD. Ảnh: Xiaomi

Theo công ty, China EV Marketplace là cửa hàng thương mại điện tử lớn nhất chuyên bán xe điện Trung Quốc phục vụ khách hàng toàn cầu. Công ty đã bán được 7.000 xe điện trong 6 tháng đầu năm, tăng 66% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ doanh số xe PHEV, vì không giống như xe BEV, vốn không phải chịu mức thuế bổ sung lên tới 35% từ EU.

Thoạt nhìn, hình thức kinh doanh của China EV Marketplace có vẻ không có gì đột phá. Nhưng thông thường, các nhà xuất khẩu lớn chỉ làm việc với những khách hàng lớn, quan trọng, là những người đặt hàng nhiều mặt hàng cùng một lúc.

Đơn hàng tối thiểu của EV Marketplace là một xe. Họ cũng sẽ hỗ trợ khách hàng xin giấy phép lưu hành tại quốc gia của mình. Nhà xuất khẩu cho biết họ hợp tác với các đại lý uy tín tại Trung Quốc, nghĩa là khách hàng sẽ nhận được giá ưu đãi tại Trung Quốc.

Trên website của China EV Marketplace, có hai dòng xe là BEV và PHEV, bên cạnh là 13 thương hiệu ôtô có bán hai dòng xe này, gồm từ các hãng Trung Quốc, Mỹ (Tesla) và Đức (Volkswagen).

Tuy nhiên, giá xe từ Trung Quốc sẽ không còn rẻ khi được xuất khẩu. Trước hết là chi phí vận chuyển. Không dễ để mang một chiếc xe đến châu Âu. Thứ hai, những xe này sẽ phải chịu mức thuế mới của EU đối với xe điện từ Trung Quốc, và không hề rẻ. Mẫu Geely Xingyuan có thể chỉ khoảng 9.000 USD, nhưng phải chịu mức thuế 28,8%, thêm chi phí vận chuyển (3.000-5.500 USD), chi phí chứng nhận, cấp phép, thì chiếc xe giá rẻ không còn rẻ.

Ngoài ra, xe cũng không được bản địa hóa cho thị trường nào. Ổ cắm sẽ theo tiêu chuẩn GB/T của Trung Quốc, không phải CCS 1 hay CCS 2. Hệ thống thông tin giải trí có thể sẽ hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Ngay cả những chiếc xe phức tạp hơn có thể dịch sang tiếng Anh cũng có thể sẽ sử dụng các ứng dụng tích hợp kết nối với internet của Trung Quốc.

Ví dụ, khi lái chiếc Xiaomi YU7 và nghe nhạc Apple Music, tài khoản Apple Music của khách hàng ở châu Âu có thể không hoạt động vì xe chỉ có thể kết nối với máy chủ Apple Music của Trung Quốc. Ngoài ra, không có bảo hành hay dịch vụ hậu mãi, nên nếu có sự cố gì xảy ra, khách hàng sẽ phải tự lo liệu.

Vào tháng 6, báo cáo từ Jato Dynamics cho biết các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu vào tháng 5, với doanh số tăng 111%.

"65.808 xe đã được các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đăng ký vào tháng trước, chiếm 5,9% tổng doanh số trên toàn khu vực (châu Âu). Điều này có nghĩa các thương hiệu ôtô Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi thị phần so với mức 2,9% được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024", JATO đưa tin.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, InsideEVs)