Afghanistan bình yên trong mắt du khách

Jacob Laboissonniere, 21 tuổi, là một blogger du lịch người Canada. Những năm gần đây Jacob dành nhiều thời gian để du lịch các quốc gia như Afghanistan, Mông Cổ, Nga, Pakistan, Trung Quốc... Trang On the way around là nơi chàng trai chia sẻ kinh nghiệm và những bộ ảnh du lịch.

Blogger Canada đã dành 5 tuần du lịch độc lập ở Afghanistan vào năm 2019. Qua bộ ảnh tự chụp anh muốn cho mọi người thấy một góc nhìn khác về đất nước này, đặc biệt là những điểm đến Wakhan, Bamiyan, Kabul, Herat và Mazar-e-Sharif.