Mua nhà ngoại thành bất tiện nhưng tôi hài lòng

Vào trung tâm mua sắm, khám bệnh... đều phải đi hàng chục cây số nhưng bù lại nhà tôi yên tĩnh, không khí mát mẻ, hàng xóm thân thiện.

Tôi có vợ và hai con, đang có nhà đất tại một khu vực phát triển chậm ở quận 12 (TP HCM). Tôi vẫn chấp nhận sống ở ngoại thành, và vui vẻ với điều này. Tuy nhiên mua nhà sống ở ngoại thành cũng có nhiều hạn chế. Nhiều bạn phân vân chuyện mua nhà ở ngoại thành cho rẻ, tôi chia sẻ như sau:

Một bất tiện khi nhà ở xa trung tâm thành phố là tốn khá nhiều thời gian đi lại để làm việc, mua sắm các thứ hàng đặc chủng như vật tư y tế, thiết bị điện tử, vi tính, phụ tùng xe máy (như các khu chợ Dân Sinh, Nhật Tảo, Tân Thành...). Đưa con cái hoặc bản thân đi khám bệnh ở các bệnh viện lớn khi thực sự cần thiết đều phải đi khá xa.

Hàng ngày trước khi đi làm tôi đều cân nhắc xem còn quên gì, vì nếu đã quên thì cũng khó quay về nhà để mang đi. Đi càng xa càng tốn xăng, càng nhiều khả năng gặp sự cố về giao thông, các dịch vụ công ích kém hơn ở trung tâm thành phố...

Tuy nhiên ở ngoại thành cũng có những cái hay là: Yên tĩnh, không khí tương đối mát mẻ, hàng xóm có nhiều nơi cũng rất thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau hết mình (dĩ nhiên cũng do khả năng giao tiếp của mình). Ở ngoại thành thì nên ở khu đất to to một chút để có thể làm sân vườn, cây cảnh hồ cá.

Nói thế không phải ở trung tâm thành phố không làm được, có những khu hẻm yên tĩnh, mát mẻ. Hiện nay có rất nhiều người thiết kế mẫu nhà nhỏ nhưng khoa học, tiện nghi, cũng có nhiều thứ giải trí như khu vườn sinh hoạt chung thoáng đãng mang nhiều phong cách Âu, Á, hiện đại cho đến hoài cổ, từ vật liệu đắt tiền cho đến vật liệu cực kỳ rẻ tiền nhưng vẫn sang trọng và dễ chịu.

Những khu nhà yên tĩnh và lịch sự như thế không phải là dễ tìm để mua, và thường giá cũng rất đắt. Còn nếu ở những khu vực đông đúc ồn ào thì không nên. Thà mua chung cư còn tốt hơn. Nhưng đừng so sánh giữa chung cư và nhà phố, vì đây là hai trường phái khác nhau, tùy theo sở thích của mỗi người.

Các bạn nếu muốn chuyển nhà vào trung tâm thành phố thì hãy tham khảo trước giá nhà ở khu trung tâm. Quận nào? Phường nào? Tuyến đường nào? Khu phố nào? Giá cả như thế nào? Mới tùy theo đó mà quyết định. Nếu may mắn bạn sẽ tìm được ngôi nhà như ý. Khi đó, có cản bạn vào trung tâm thành phố sinh sống chắc rằng bạn cũng phải vào cho bằng được.

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.

Kinh Quốc