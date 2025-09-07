'Mưa đỏ' vượt 'Mai', là phim ăn khách nhất phòng vé

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đạt gần 552 tỷ đồng, vượt "Mai" (Trấn Thành) để là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng lập cột mốc doanh thu mới sau 17 ngày phát hành, vượt kỷ lục của Mai - phim tình cảm 18+ do Trấn Thành đạo diễn, ra mắt Tết 2024. So với phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Mai bán vé chậm hơn, mất 40 ngày mới cán đích với 551 tỷ đồng.

Đoàn phim "Mưa đỏ" (hàng đầu) giao lưu khán giả TP HCM hôm 6/9. Ảnh: Thanh Huyền

Tác phẩm tiếp tục thu về hơn 20 tỷ đồng hôm 7/9, đứng đầu bảng cập nhật doanh thu theo ngày của Box Office Vietnam. Suất chiếu của phim giảm nhẹ, từ hơn 5.000 xuống còn 4.500 suất toàn quốc, do Cô dâu ma - phim kinh dị hợp tác Việt Nam, Thái Lan - mới ra rạp.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CGV Việt Nam - cho biết tác phẩm chiếm hơn 11% lượng vé bán ra từ đầu năm đến nay của thị trường phim rạp, dự kiến sớm đạt mốc bảy triệu lượt khán giả.

Đông đảo giới làm phim - trong đó có đạo diễn Trấn Thành, Lý Hải - gửi lời chúc êkíp, sau khi Mưa đỏ trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết thành tích của phim là niềm vui ngoài mong đợi với chị. "Điều quan trọng hơn là khán giả yêu mến phim, cho thấy công sức của êkíp được ghi nhận", chị nói.

Nhiều ngày qua, êkíp tổ chức các buổi ra mắt phim và giao lưu với khán giả ở Hà Nội và TP HCM, được người xem hưởng ứng nồng nhiệt. Hôm 4/9, đơn vị sản xuất - hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) - tổ chức buổi chiếu phim tri ân ở thành cổ Quảng Trị, mời các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương, thu hút hơn 5.000 khán giả.

Đoàn phim "Mưa đỏ" hát trong buổi giao lưu khán giả trong cine-tour ở TP HCM, đầu tháng 9 Đoàn phim "Mưa đỏ" hát trong buổi giao lưu khán giả ở buổi chiếu tại TP HCM, đầu tháng 9. Video: Thanh Huyền

Tác phẩm mang nội dung, hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những người lính trẻ đến từ ba miền.

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Galaxy Studio

Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng hát và sáng tác, lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ". Video: Galaxy Studio

Hai năm nay, dòng phim đề tài chiến tranh cách mạng thu hút sự chú ý lớn của khán giả, tạo làn gió mới ở thị trường điện ảnh trong nước. Đầu tiên là phim Đào, phở và piano (2024) - do Phi Tiến Sơn đạo diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng - thu gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu. Hồi tháng 4, Địa đạo - về những người lính chiến đấu ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt 172 tỷ đồng.

Mai Nhật