Mourinho: 'Tôi ngồi nhà còn kiếm nhiều tiền hơn huấn luyện Benfica'

Bồ Đào NhaTheo HLV Jose Mourinho, việc nhận lời dẫn dắt Benfica khiến ông lỗ vốn so với việc ở nhà tận hưởng hoặc đi du lịch cùng gia đình.

"Nếu tôi ngồi nhà đến cuối mùa, tôi còn kiếm được nhiều hơn so với khi làm việc ở Benfica", Mourinho nói với truyền thông Bồ Đào Nha ngày 22/9. "Đơn giản vậy thôi. Ở nhà, tận hưởng cùng gia đình, đi London, đưa họ đến Algarve, tham quan đây đó, tôi sẽ có nhiều thứ hơn. Tôi thậm chí bị lỗ khi nhận lời dẫn dắt Benfica".

HLV Mourinho trong trận Benfica hòa Rio Ave 1-1 trên sân Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 23/9/2025. Ảnh: Abola

Theo truyền thông châu Âu, Mourinho hưởng lương 11 triệu USD mỗi năm sau thuế, khi còn dẫn dắt Fenerbahce, và nhận đền bù 17 triệu USD khi bị sa thải hồi cuối tháng 8. Nhận lời dẫn dắt Benfica, "Người đặc biệt" bỏ túi khoảng 7 triệu USD mỗi năm, kém xa thời gian làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự chênh lệch này có thể là lý do khiến ông cho rằng ngồi nhà hưởng thụ còn có lợi hơn dẫn dắt Benfica.

Mourinho sau đó nhấn mạnh điều ông khao khát không nằm ở lương thưởng, mà là cảm giác cạnh tranh danh hiệu. "Tôi nhớ cảm giác chiến đấu vì chức vô địch. Tôi không thể làm điều đó ở Roma hay Fenerbahce. Ở nhà cũng không phải dành cho tôi", nhà cầm quân 62 tuổi bày tỏ.

Trước Fenerbahce, Mourinho từng nhận 35 triệu USD từ Chelsea sau hai lần chia tay sân Stamford Bridge, năm 2007 và 2015. Khi bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng, ông có thêm 23 triệu USD. Tại Man Utd, mức đền bù cho Mourinho lên tới 26 triệu USD. Tottenham cũng phải trả 20 triệu USD khi sa thải HLV người Bồ Đào Nha trước chung kết Cup Liên đoàn 2021. Lần đền bù ít giá trị nhất của Mourinho là ở Roma, nơi ông "chỉ" nhận 4 triệu USD. Tổng cộng, bảy lần bị sa thải đã mang về cho Mourinho khoản tiền tương đương phí chuyển nhượng của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Đến nay mới có 11 cầu thủ có phí chuyển nhượng trên 125 triệu USD.

Ở Benfica, Mourinho khởi đầu hoàn hảo khi thắng chủ nhà AVS 3-0 ở vòng 5 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Nhưng đến trận thứ hai - màn ra mắt của ông trên sân nhà Luz hôm 23/9, Benfica để Rio Ave cầm chân 1-1. Heorhiy Sudakov đưa Benfica vượt lên ở phút 86, trước khi Andre Luiz ghi bàn ấn định tỷ số hòa ở phút bù giờ.

Mourinho hòa trận thứ hai dẫn dắt Benfica Diễn biến chính trận Benfica hòa Rio Ave 1-1.

Trận này, Vangelis Pavlidis bị khước từ một bàn vì VAR can thiệp và xác địch Nicolas Otamendi phạm lỗi trước đó. Quyết định này khiến Mourinho phẫn nộ. "Nếu đây là bóng đá mới, nơi bàn thắng bị hủy chỉ vì giẫm nhẹ lên ngón chân, tôi không thích kiểu bóng đá này", ông nói. "Trận đấu diễn ra theo ý muốn của Rio Ave, trọng tài đã cho phép điều đó. Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc cố gắng chơi như hiệp hai".

Đồng thời, Mourinho thừa nhận các học trò non kinh nghiệm và mắc sai lầm lớn sau khi dẫn bàn. "Dẫn bàn ở phút 86 mà lại để lọt lưới trong pha phản công sau đó là không thể chấp nhận. Một số cầu thủ cho thấy sự mệt mỏi, thiếu tươi mới. Tôi không muốn thay đổi nhiều vì chưa phải lúc, nhưng rõ ràng kết quả này là rất tệ với chúng tôi", HLV người Bồ Đào Nha cho biết.

Benfica hiện đứng thứ ba giải VĐQG Bồ Đào Nha với 14 điểm qua sáu trận, kém Sporting một điểm và Porto bốn điểm. Ngày 26/9, thầy trò Mourinho tiếp tục đá sân nhà gặp Gil Vicente - CLB đang đứng thứ tư.

Hồng Duy tổng hợp