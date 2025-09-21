Mourinho: '25 năm không thay đổi bản chất của tôi'

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho khẳng định vẫn giữ nguyên đam mê bóng đá, sau trận ra mắt Benfica thắng AVS 3-0 ở vòng 5 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

"25 năm trôi qua không làm thay đổi bản chất, niềm đam mê hay cách tôi sống bóng đá", Mourinho nói sau trận. "Tôi trở lại dẫn dắt một CLB lớn, một gã khổng lồ. Trong sự nghiệp, tôi từng dẫn dắt Real Madrid, Inter, Man Utd, Roma, có CLB không nhiều danh hiệu nhưng vẫn là những gã khổng lồ về tầm vóc xã hội. Benfica cũng vậy, và cơ hội này khiến tôi không thể từ chối".

HLV Jose Mourinho phản ứng trong trận Benfica thắng AVS 3-0 ở vòng năm giải VĐQG Bồ Đào Nha ngày 20/9. Ảnh: Reuters

Trên sân CD Aves hôm 20/9, trong trận ra mắt của Mourinho, Benfica thi đấu tưng bừng. Đội khách áp đảo, khi kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 19 lần với 6 cú trúng đích - so với 8 và 1 của AVS, và ghi ba bàn nhờ công Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlidis và Franjo Ivanovic. Benfica có thể thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, nhưng kết quả 3-0 là đủ để Mourinho khởi đầu thuận lợi.

Mourinho được chọn thay Bruno Lage, người bị sa thải chỉ một ngày sau trận thua Qarabag 2-3 ở lượt đầu Champions League. "Người đặc biệt" ký hợp đồng đến hết mùa 2026-2027 và chỉ có hai buổi tập làm quen với toàn đội trước khi đấu AVS.

"Tôi đã yêu cầu một vài điều mới", HLV 62 tuổi cho biết. "Tôi từng đối đầu Benfica, phân tích rất kỹ trước và sau trận nên hiểu rõ họ. Tôi không đến một CLB mà chỉ xem một, hai trận, tôi đã theo dõi họ nhiều lần và biết mình muốn thay đổi điều gì. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là giải tỏa bầu không khí tiêu cực. Cầu thủ chịu nhiều áp lực, HLV ra đi còn chịu đựng nhiều hơn, nhưng chính các cầu thủ cũng khổ sở. Tôi nói với họ rằng, ở CLB lớn thì phải biết tận hưởng áp lực. Đó là thông điệp".

Mourinho thắng trận ra mắt Benfica Mourinho thắng trận đầu tại Benfica.

Mourinho và Benfica tái hợp sau 25 năm. Tháng 9/2000, sau thời gian dài làm giáo viên thể chất, rồi HLV đội trẻ, thông ngôn, trợ lý HLV, Mourinho bắt đầu sự nghiệp cầm quân nhà nghề với chính Benfica. Ông được bổ nhiệm từ vòng 4 giải VĐQG Bồ Đào Nha, sau khi đội sa thải HLV người Đức Jupp Heynckes. Nhưng đến tháng 12/2000, chỉ sau 9 trận cầm quân, Mourinho chia tay Benfica vì bất đồng với ban lãnh đạo mới của CLB.

Mourinho thừa nhận từng nghĩ đến ngày trở lại Bồ Đào Nha nhưng dưới cương vị khác. "Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ trở về quê hương, nhưng nghĩ là để dẫn dắt đội tuyển", ông nói. "Đã có lúc cơ hội đến, nhưng tôi không thể nhận. Tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra, chỉ là đúng thời điểm. Và giờ, Benfica mang đến cơ hội, một CLB thật sự khổng lồ, không phải vì tôi đang ở đây mới nói vậy".

Bài đăng của HLV Jose Mourinho trên Instagram.

Trên Instagram, Mourinho cũng đăng ảnh về trận ra mắt thắng AVS cùng chú thích "Thật sự rất vui".

Benfica vươn lên nhì bảng giải VĐQG Bồ Đào Nha với 13 điểm sau năm trận, kém Porto năm điểm nhưng đá ít hơn một trận. Ngày 23/9, Mourinho cùng Benfica trở về sân nhà gặp Rio Ave.

Hồng Duy (theo A Bola, ESPN)