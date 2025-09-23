Mourinho: 'Thắng ở Benfica thì đẹp, thua thì đau lắm'

Bồ Đào NhaHLV Jose Mourinho truyền lửa bằng bài diễn thuyết mạnh mẽ trong phòng thay đồ, trước trận ra mắt Benfica thắng AVS 3-0 ở vòng 5 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Trang Instagram của Benfica đăng tải đoạn video cuộc họp nội bộ trước trận đấu tại sân CD Aves hôm 20/9.

Mourinho phát biểu trong phòng thay đồ Benfica HLV Jose Mourinho truyền lửa bằng bài diễn thuyết mạnh mẽ trong phòng thay đồ Benfica.

Mourinho bước vào phòng thay đồ và nói ngắn gọn nhưng đầy khí thế: "Thắng ở Benfica thì đẹp, chơi ở Benfica thì rất khó. Thua ở Benfica thì cực kỳ khó. Nhưng thắng ở Benfica thì đẹp tuyệt vời. Chúng ta đã nói đủ rồi, giờ là lúc vào sân và chiến thắng".

Sau đó, "Người đặc biệt" đập tay và khích lệ từng cầu thủ. Đội trưởng Nicolas Otamendi tiếp lời: "Điều duy nhất quan trọng ở CLB này là ba điểm và danh hiệu. Một người vì tất cả, tất cả vì Benfica".

Sau bài phát biểu truyền lửa của Mourinho, Benfica thi đấu tưng bừng. Đội khách áp đảo, khi kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 19 lần với 6 cú trúng đích - so với 8 và 1 của AVS, và ghi ba bàn nhờ công Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlidis và Franjo Ivanovic.

Kết quả này giúp Mourinho khởi đầu tưng bừng và giúp bầu không khí trong đội lập tức được cải thiện. "Tôi bảo các cầu thủ phải vào sân với thái độ chiến thắng", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói sau trận. "Hiệp hai, sự tự tin được đẩy lên và tôi chỉ việc giải phóng họ. Nhưng cũng nói thẳng với họ: tốt thôi, nhưng chưa có gì là phi thường cả".

HLV Jose Mourinho tươi cười trên băng ghế huấn luyện, trước trận Benfica thắng AVS 3-0 ở vòng năm giải VĐQG Bồ Đào Nha ngày 20/9. Ảnh: Imago

Không chỉ truyền lửa, Mourinho còn lập tức tạo dấu ấn chiến thuật. HLV 62 tuổi loại Andreas Schjelderup để trao cơ hội cho Franjo Ivanovic đá cặp cùng Vangelis Pavlidis, và cả hai đều ghi bàn. Mourinho còn thay đổi thói quen của đội: mở một phần buổi tập cho truyền thông theo dõi trước trận, và lùi giờ họp báo xuống 15h - sớm 90 phút so với lịch cũ.

Mourinho được chọn thay Bruno Lage, người bị sa thải chỉ một ngày sau trận thua Qarabag 2-3 ở lượt đầu Champions League. "Người đặc biệt" ký hợp đồng đến hết mùa 2026-2027 và chỉ có hai buổi tập làm quen với toàn đội trước khi đấu AVS.

Trong buổi họp báo ra mắt, Mourinho khiến CĐV Porto phẫn nộ khi gọi Benfica là "động lực lớn nhất" trong sự nghiệp cầm quân của ông. Mourinho nổi lên từ khi dẫn dắt Porto giành Champions League 2004, UEFA Cup và hai chức vô địch Bồ Đào Nha. Porto cũng là đối thủ lớn nhất của Benfica ở Bồ Đào Nha.

"Tôi không đến Benfica để chọc giận Porto", Mourinho cố gắng xoa dịu. "Tôi đến để tận hưởng cơ hội huấn luyện một CLB có tham vọng chiến thắng. Nếu ai hỏi tôi Porto có phải CLB lớn không, tôi sẽ nói có. Nếu hỏi tôi có tình cảm đặc biệt với Porto không, tôi cũng sẽ nói có".

HLV Jose Mourinho giành Champions League với Porto năm 2004. Ảnh: UEFA

Nhưng Mourinho thừa nhận sẽ bị la ó khi cùng Benfica làm khách trên sân Dragao của Porto ngày 5/19. "Tôi từng dẫn Chelsea tới Dragao và không được chào đón. Lần này càng không, vì tôi đang dẫn Benfica", HLV Bồ Đào Nha cho biết. "Nhưng đó là cuộc sống. Porto là phần quan trọng trong lịch sử của tôi, cũng như tôi trong lịch sử của Porto. Porto muốn thắng, Benfica cũng muốn thắng, thế thôi".

Hồng Duy (theo Daily Mail, ESPN)