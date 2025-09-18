CLB mới cài điều khoản đặc biệt khi bổ nhiệm Mourinho

Bồ Đào NhaBenfica công bố Jose Mourinho làm HLV trưởng theo hợp đồng đến hè 2027, nhưng có điều khoản cho phép đôi bên chia tay sớm hơn thời hạn.

Theo thông báo vào đầu giờ chiều 18/9 theo giờ Lisbon, Benfica và HLV 62 tuổi thống nhất hai bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay hè 2026 - 10 ngày sau khi trận đấu cuối cùng của CLB trong mùa giải 2025-2026.

Ngay sau khi phát đi thông báo trên trang web của CLB cũng như các nền tảng mạng xã hội, Benfica tổ chức họp báo ra mắt Mourinho với cương vị mới. Lúc 16h cùng ngày, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ bắt tay vào công việc, ra sân chỉ đạo buổi tập của đội một.

Benfica thông báo bổ nhiệm HLV Jose Mourinho. Ảnh: SL Benfica

Benfica xúc tiến mời Mourinho từ ngày 17/9, ngay sau khi sa thải HLV Bruno Lage - người mất việc vì đội thua Qarabag 2-3 trong trận ra quân Champions League ngày 16/9. HLV 62 tuổi cũng hào hứng với cơ hội việc làm mới khi cắt ngắn kỳ nghỉ cùng gia đình tại Barcelona, Tây Ban Nha, cùng vợ bay về Lisbon ngay trong chiều 17/9 để trực tiếp đàm phán với các lãnh đạo Benfica.

"Ai có thể từ chối Benfica? Chắc chắn không phải tôi", ông nói khi rời sân bay Tires để đến thẳng nơi gặp gỡ Tổng Giám đốc CLB Rui Costa. Mourinho cũng nhấn mạnh ông nghiện công việc và không muốn rảnh rang đến hết mùa giải sau khi bị Fenerbahce sa thải hôm 29/8.

Tại Benfica, Mourinho sẽ được hỗ trợ bởi ê-kíp 5 trợ lý. Ngoài João Tralhão, Pedro Machado, HLV thể lực António Dias - bộ ba thân tín đi cùng ông đến từ Fenerbahce, hai trợ lý còn lại là Ricardo Rocha, Nuno Santos, thuộc ban huấn luyện cũ của HLV Lage.

Mourinho và Benfica tái hợp sau 25 năm. Tháng 9/2000, sau thời gian dài làm giáo viên thể chất, rồi HLV đội trẻ, thông ngôn, trợ lý HLV, Mourinho bắt đầu sự nghiệp cầm quân nhà nghề với chính Benfica. Ông được bổ nhiệm từ vòng 4 giải VĐQG Bồ Đào Nha, sau khi đội sa thải HLV người Đức Jupp Heynckes. Nhưng đến tháng 12/2000, chỉ sau 9 trận cầm quân, Mourinho chia tay Benfica vì bất đồng với ban lãnh đạo mới của CLB.

Sau khi rời Benfica, Mourinho nghỉ một thời gian ngắn rồi chuyển sang Uniao de Leiria. Kế đó, ông thăng tiến theo tốc độ tên lửa với những thành công ở Porto, Chelsea (hai giai đoạn), Inter Milan, Real Madrid, Man Utd. Nhưng từ 2019 trở lại đây, sự nghiệp cầm quân của Mourinho dần đi xuống. Ông chỉ đoạt một danh hiệu là Europa Conference League với Roma năm 2022, trắng tay ở Tottenham và Fenerbahce.

Benfica, thành lập năm 1904 tại Lisbon, là một trong ba biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, bên cạnh Porto và Sporting Lisbon. Sân nhà Da Luz với sức chứa hơn 65.000 chỗ ngồi không chỉ là "thánh đường" của bóng đá Bồ Đào Nha mà còn thường xuyên đăng cai các trận chung kết lớn của châu Âu.

Benfica từng hai lần đoạt Cup C1 châu Âu - tiền thân của Champions League (1961, 1962) với lứa huyền thoại Eusébio, nhiều lần vào chung kết các giải châu lục sau đó. Họ còn đoạt 85 danh hiệu quốc nội, trong đó có kỷ lục 38 lần VĐQG. Benfica còn nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ hiện đại, sản sinh ra nhiều ngôi sao như João Félix, Rúben Dias hay Bernardo Silva...

Nhật Tảo