Mourinho chinh phục Tottenham như thế nào?

Cách tiếp cận mềm mỏng và điềm đạm hơn giúp Jose Mourinho dần đắc nhân tâm ở Tottenham - nơi từng đóng đinh với tên tuổi Mauricio Pochettino.

Mourinho hoà nhã hơn trong cả quan hệ với truyền thông, các học trò lẫn người hâm mộ. Ảnh: PA

Theo Telegraph (Anh), Mourinho đã tìm cách cải thiện hình ảnh bản thân khi tiếp quản ghế HLV Tottenham. Đầu tiên, ông để ý hơn đến các phát ngôn. Việc này Mourinho làm ngay sau khi chia tay Man Utd vào năm 2018. Trong giai đoạn cuối dẫn dắt "Quỷ Đỏ", nhà cầm quân người Bồ khẳng định ông không được ban lãnh đạo bảo vệ. Ông, khi đó, một mình đối mặt với những chỉ trích từ báo chí - điều mà trước nay Mourinho không sợ - thậm chí còn chủ động châm ngòi. Nhưng kết quả là ông tạo ra sự hỗn loạn và làm vấy bẩn lên thương hiệu của một HLV chiến thắng.

Mourinho còn trở nên gần gũi hơn, so với chính ông trước kia, bằng thay đổi thứ hai: lập tài khoản Instagram mới, bắt đầu từ tháng 2/2020. Mourinho không đích thân quản lý tài khoản này, mà Tottenham cử đội truyền thông hỗ trợ ông. Những chia sẻ trên mạng xã hội này giúp người ngoài nhìn thấy phần "người bình thường" của Mourinho, chứ không chỉ có những phát ngôn gây sốc và đối đầu với các thế lực như trước.

Ví dụ gần nhất là một bài đăng vui vẻ về loạt trận các đội tuyển quốc gia, khi Mourinho đăng một tấm ảnh của ông với dòng cảm thán: "Tuần tuyệt vời nhất của bóng đá, khi các đội tuyển thi đấu với những trận giao hữu tuyệt đỉnh". Đấy thật ra là tuần ông được nghỉ do CLB không thi đấu. Hoặc bức hình ông ngồi một mình trên xe bus của đội, sau trận thua Royal Antwerp ở Europa League, chê trách tinh thần thi đấu của cầu thủ một cách thâm sâu. Một tấm ảnh khác, về cảnh ông xem đua F1 trong văn phòng làm việc của Tottenham tại khu tập luyện Enfield, cảnh tượng mà nếu không có mạng xã hội, rất ít người được khám phá.

"Tôi không phải là người đam mê Instagram, phải nói thật là như vậy", Mourinho chia sẻ. "Nhưng tôi cũng không có gì phải giấu diếm. Có thể học trò của tôi đã xem được những bài đăng ấy? Tôi cũng không biết nữa. Rất nhiều bài đăng của tôi chỉ để cho vui mà thôi, và người ta 'theo dõi' tôi vì cảm thấy thế. Khá là hài hước, bản thân tôi thấy nó không quá phức tạp".

Mourinho cùng các trợ lý xem F1 chặng Bồ Đào Nha Những khoảnh khắc đời thường như khi ông cùng các trợ lý xem F1 chặng ở quê hương Bồ Đào Nha giúp Mourinho trở nên gần gũi hơn trong mắt người hâm mộ.

Quyết định sa thải Pochettino, HLV được CĐV Tottenham yêu mến, để mời về một người gây tranh cãi như Mourinho, tạo ra sức ép rất lớn cho Chủ tịch Daniel Levy. Nhưng ông và Tottenham ứng xử với áp lực này rất chuyên nghiệp về mặt truyền thông, tạo ra những sản phẩm giúp người ngoài hiểu hơn nội tình đội bóng, nhất là sau khi bộ phim "All or Nothing" được công chiếu trên Amazon Prime.

Trong bộ phim này, Mourinho nhìn vào tivi, chửi thề rồi tắt nó đi, khi một bình luận viên vô danh đang thao thao bất tuyệt rằng: "Mourinho đã hết thời rồi". Nhưng Mourinho cũng là nhân vật biết buồn cho chú chó cưng đã chết, một người đàn ông trung niên tham gia các lớp thể dục qua Zoom trong thời gian cách ly, và dạy trung vệ Japhet Tanganga phát âm tên của ông sao cho chính xác.

Sự gần gũi này cộng hưởng với thành tích sân cỏ tích cực trong thời gian gần đây, khiến Mourinho dần chiếm được cảm tình của các CĐV Tottenham. Họ từng phải nhíu mày, khi Chủ tịch Levy bắt họ chào đón HLV từng làm việc hai nhiệm kỳ cho kình địch cùng thành phố Chelsea.

Ngày 20/11 vừa qua là kỷ niệm tròn 1 năm Mourinho tiếp quản ghế của Pochettino, và thống kê không nói dối: Tottenham giành 62 điểm, chỉ kém hai đội hay nhất Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn này - Man City (68 điểm) và Liverpool (94). Nếu đặt vào bối cảnh khủng hoảng của đội bóng trong giai đoạn cuối Pochettino dẫn dắt, sau chiến tích lọt vào chung kết Champions League mùa 2018-2019, thì đây là bước tiến đáng kể.

Daniel Gardiner, một CĐV ruột đã mua vé cả mùa của CLB suốt 15 năm, cảm thán: "Bạn bè của tôi, gồm cả chính bản thân tôi, đều không ủng hộ quyết định thay Pochettino bằng Mourinho. Nhưng giờ, tôi không thấy CĐV nào ở phe đối địch với ông ấy nữa. Một số fan giận dữ vì Mourinho từng làm việc tại Chelsea, nhưng riêng tôi thì không thấy vậy. Điều tôi lo lắng nhất là cách Mourinho kết thúc công việc của ông ấy tại Man Utd và Chelsea trong thù địch, cũng như lối đá tẻ nhạt của các đội bóng đó thời ông ấy. Phải mất khá lâu để tôi thay đổi quan điểm của mình. Chính Mourinho đã xóa tan đi ác cảm của mọi người".

Tottenham đang tiến bộ thấy rõ trong một năm làm việc cùng Mourinho. Các trụ cột của đội như Son Heung-min (trong ảnh) đều thăng hoa dưới trướng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Việc thay đổi trợ lý cũng giúp Mourinho mềm tính đi trong những thời điểm căng thẳng. Trước đây, Rui Faria, trợ lý cũ của Mourinho, thường xuyên ngăn ông đến các cuộc họp báo và khuyến khích ông phát động các cuộc tấn công nhắm vào Arsene Wenger hay Rafa Benitez. Nhưng khi không còn Faria, dù không mất đi vẻ lém lỉnh đã thành bản tính, Mourinho biết cách chủ động kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

"Thật tốt khi đã rất rất lâu rồi, tôi không nhận một án phạt hay treo quyền chỉ đạo nào nữa", Mourinho nói với Telegraph. "Tôi chưa mất đi nhiệt huyết của mình, nhưng giờ đây tôi đã có nhiều trải nghiệm hơn, và muốn kiểm soát cảm xúc tốt hơn".

Trợ lý hiện tại, Joao Sacramento, đến từ Lille, hoàn toàn trái ngược với Faria. Ông như một người học trò cố gắng đi theo để học hỏi từ Mourinho, hỗ trợ ông mọi vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ, thay vì cố tạo ra sự hỗn loạn. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ có lần Sacramento cùng Mourinho chạy đến các trọng tài để phản đối gay gắt pha bóng mà Raheem Sterling đáng nhận thẻ vàng, theo quan điểm của họ, trong một trận gặp Man City mùa trước. Nhưng những lần ấy như thế rất hãn hữu.

Về bản chất, Mourinho vẫn không phải mẫu HLV sẽ ân cần động viên cầu thủ khi họ đá tồi, hoặc một lý do nào đó cống hiến dưới khả năng, như Dele Alli, Danny Rose hay phần nào đó là Harry Winks. Nhưng cách Mourinho tái sinh Tanguy Ndombele mùa này, trao cơ hội cho anh thi đấu để dần cải thiện thể lực và thái độ trên sân bóng, hoặc tìm cách tâm sự với Dele Alli và Winks những lúc bộ đôi này sa sút, vẫn có một chút khác biệt.

Chủ tịch Levy sẽ vui khi thấy sự đồng thuận cao trong nội bộ đội bóng và không có rắc rối nào xảy ra khi các tân binh hòa nhập. Một cầu thủ do Mourinho đề xuất mua về như Pierre-Emile Hojbjerg vẫn thể hiện rất tốt, không mâu thuẫn gì với người mà đích thân Levy muốn mang trở lại như Gareth Bale. Đó là tín hiệu khả quan.

Các ngôi sao sáng nhất như Harry Kane và Son Heung-min cũng hòa thuận với Mourinho, và tỏa sáng rực rỡ hơn với lần lượt 27 và 20 bàn đã ghi. Toby Alderweireld trở thành cầu thủ đá nhiều nhất thời Mourinho, với 3.404 phút thi đấu. Kế sau là Serge Aurier (3255) và Lucas Moura (3236), mà trường hợp của Aurier là rất bất ngờ, vì hậu vệ phải người Bờ Biển Ngà từng được cho là muốn rời Tottenham từ mùa trước.

Mourinho đưa Bale (giữa) vào thay Lamela, và tiền đạo người Xứ Wales sau đó ghi bàn quyết định giúp Tottenham thắng Brighton 2-1 hôm 1/11. Ảnh: AP

Tất nhiên, với Mourinho, thứ kiểm định chính xác sự bền vững của ông phải là trong những lúc khó khăn nhất. Giáng sinh sắp tới là dịp đó, khi Tottenham đụng độ 5 đối thủ sừng sò - Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Leicester City - trong 6 vòng liên tiếp. Khi sự tự tin của bản thân Mourinho tăng cao, khi ông trở thành chỗ dựa tinh thần cho học trò, và Mourinho rất dễ dàng đạt đến những thành công trên sân cỏ, mà giai đoạn tại Chelsea và Inter là minh chứng hùng hồn nhất. Nhưng quá khứ cũng cho thấy Mourinho lại không giỏi trong việc duy trì sự hòa nhã trong thời gian dài, nên vẫn cần thời gian để chắc chắn rằng sự tệ bạc như giai đoạn cuối ở Real Madrid và Man Utd sẽ không tái diễn.

Trước mắt, thành quả hiện tại chỉ đủ để khẳng định Mourinho và Levy vừa có tròn một năm hợp tác tốt đẹp, vượt cả mong đợi, khiến các CĐV Tottenham lại có thể đặt niềm tin vào đội bóng. Còn sau đó, thời gian sẽ trả lời chính xác nhất, những ngày tươi đẹp này sẽ dẫn họ về đâu.

Đỗ Hiếu (theo Telegraph)