Mourinho bị sa thải

Thổ Nhĩ KỳFenerbahce thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV 62 tuổi Jose Mourinho, chiều nay 29/8.

*Tiếp tục cập nhật

Theo thông báo trên tài khoản X của CLB Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/8, đôi bên chia tay sau khi Fenerbahce thua Benfica và lỡ suất dự vòng bảng Champions League. "Chúng tôi cảm ơn Mourinho vì những nỗ lực và chúc ông thành công trong sự nghiệp tương lai", thông báo viết.

HLV Jose Mourinho. Ảnh: EPA

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nguyên nhân sa thải không chỉ đến từ kết quả chuyên môn. Một số lãnh đạo Fenerbahce cáo buộc Mourinho bóp méo sự thật trong các phát biểu công khai, làm gia tăng căng thẳng nội bộ.

Mourinho mới dẫn dắt Fenerbahce từ mùa 2024-2025, kỳ vọng đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh ở châu Âu. Nhưng khởi đầu chệch choạc, cộng thêm thất bại trước Benfica, khiến ban lãnh đạo quyết định trảm HLV người Bồ Đào Nha chỉ sau hơn một năm hợp tác.

Ở tuổi 62, Mourinho tiếp tục đối mặt tương lai bất định. Sau khi rời Roma năm 2024, ông đã nhanh chóng nhận lời tới Fenerbahce, nhưng cuộc phiêu lưu tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng sớm kết thúc trong thất vọng.

Hoàng An