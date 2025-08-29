HLV Solskjaer bị sa thải

Thổ Nhĩ KỳCựu HLV của Man Utd phải trả giá cho việc bị loại ở vòng play-off Conference League.

Trong trận lượt về tối 28/8, Besiktas thua Lausanne-Sport, đội bóng Thụy Sĩ thuộc tập đoàn INEOS, ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1. Cựu tiền đạo Arsenal, Nathan Butler-Oyedeji ghi bàn duy nhất ở phút 45+1. Sau giờ nghỉ, Besiktas mất Felix Uduokhai do thẻ đỏ trực tiếp. Thất bại chung cuộc 1-2 khiến Besiktas bị loại khỏi Cup châu Âu. Ngay sau trận đấu, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer.

"Sau khi bị loại khỏi Conference League tối nay, Hội đồng quản trị Besiktas đã họp khẩn và quyết định chia tay HLV Ole Gunnar Solskjaer", thông báo có đoạn. "Hội đồng quản trị cảm ơn và chúc ông Solskjaer may mắn trong sự nghiệp tương lai".

HLV Solskjaer họp báo sau trận Besiktas 0-1 Lausanne-Sport tối 28/8. Ảnh: AA

Solskjaer bắt đầu dẫn dắt Besiktas hồi tháng 1, công việc đầu tiên từ khi bị Man Utd sa thải cuối năm 2021. HLV 52 tuổi khởi đầu tốt với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, thắng tám, hòa một và chỉ thua ba trong 12 trận đầu, gồm cả trận thắng nhà vô địch quốc gia Galatasaray với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trong 17 trận tiếp theo, ông chỉ thắng bảy, hòa bốn và thua sáu, đưa tỷ lệ thắng xuống 51,72%, mức thấp nhất sự nghiệp.

Khi còn thi đấu, Solskjaer là huyền thoại của Man Utd. Ông ghi 126 bàn trong 366 trận cho "Quỷ Đỏ", trong đó có bàn quyết định trận chung kết Champions League 1999 thắng Bayern 2-1.

Solskjaer làm quen với nghề huấn luyện tại các đội trẻ Man Utd giai đoạn 2007-2011. Sau đó, ông dẫn dắt đội một Molde (Na Uy) và Cardiff City (Xứ Wales). Năm 2018, Solskjaer trở lại Man Utd, đưa đội một vào tứ kết Champions League 2018-2019, bán kết Europa League 2019-2020, chung kết Europa League 2020-2021, về thứ sáu, thứ ba và thứ hai Ngoại hạng Anh. Đầu mùa 2021-2022, sau khi Man Utd thua Watford 1-4 và rơi xuống thứ bảy Ngoại hạng Anh, Solskjaer bị sa thải.

Bên cạnh Lausanne-Sport, tập đoàn INEOS còn sở hữu Nice, đội về thứ tư Ligue 1 mùa trước, và 28,94% cổ phần Man Utd. HLV đương nhiệm của Man Utd, Ruben Amorim cũng đang đối mặt nguy cơ bị sa thải sau ba trận đầu mùa thua Arsenal 0-1, hòa Fulham 1-1 (Ngoại hạng Anh) và thua Grimsby Town luân lưu 11-12 (Cup Liên đoàn).

Thanh Quý (theo ESPN)