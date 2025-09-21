Bồ Đào NhaBenfica thắng chủ nhà AVS 3-0 trong trận đầu dưới trướng Jose Mourinho, tại vòng 5 giải vô địch Bồ Đào Nha.

*Ghi bàn: Sudakov 45', Pavlidis pen 59', Ivanovic 64'

Trở lại Benfica sau 25 năm, Mourinho được chào đón bằng tràng pháo tay vang dội từ khán giả sân Vila das Aves. Ông để lại nhiều hình ảnh thú vị, như đá văng chai nước sau bàn thắng, đấm tay xuống đất, rồi giả vờ bay người bắt bóng như thủ môn.

Mourinho đá chai nước mừng bàn thắng trận đầu ở Benfica Mourinho đá chai nước.

Khán giả Benfica đã phải chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Sau thất bại sốc ở Champions League dưới thời Bruno Lage, ban lãnh đạo quyết định thay thế ông bằng Mourinho. Chỉ sau hai ngày nhậm chức, "Người Đặc Biệt" bước ra đường piste với dáng vẻ quen thuộc: vest tối màu, ánh mắt sắc lạnh, và một Benfica rất khác so với 25 năm trước.

Ở tuổi 62, Mourinho vẫn cho thấy năng lượng và đam mê công việc. Khi Ivanovic ghi bàn thứ ba, khép lại chiến thắng 3-0, ông đá tung một chai nước. Trong trận đấu, khi thấy quả bóng bay đến, ông còn làm động tác bay người bắt bóng hụt. Trên khán đài, ngay cả những người hâm mộ chủ nhà cũng phải bật cười.

Mourinho giả vờ bắt bóng hụt Mourinho giả vờ bắt bóng hụt.

Trước giờ bóng lăn, cả sân Vila das Aves đứng dậy vỗ tay chào đón Mourinho trở lại Bồ Đào Nha làm việc. Đây là lần đầu tiên Mourinho dẫn dắt Benfica kể từ năm 2000, khi ông chỉ trụ lại 11 trận. Hơn hai thập kỷ sau, ông trở lại với bộ sưu tập hai Champions League cùng Porto và Inter, La Liga với Real Madrid, Ngoại hạng Anh với Chelsea, Europa League cùng Man Utd và Conference League với Roma. Giờ ông muốn để lại dấu ấn trọn vẹn tại nơi khởi đầu sự nghiệp cầm quân.

Các cầu thủ Benfica cũng cảm nhận rõ luồng gió mới từ "Người Đặc Biệt". Heorhiy Sudakov, tác giả bàn mở tỷ số và cũng là tân binh, nói rằng được làm việc với Mourinho giống như giấc mơ thuở nhỏ. "Tôi muốn học hỏi từ ông ấy mỗi ngày", tiền vệ người Ukraine nói. "Chúng tôi có thể làm nên điều đặc biệt".

Trong họp báo ra mắt Benfica, Mourinho từng nói ông đã "chín chắn và vị tha hơn". Nhưng hình ảnh ngoài đường biên của ông vẫn không thay đổi, đem lại nhiều màu sắc và tiếng cười.

Chiến thắng này giúp Benfica trở lại nhì bảng với 13 điểm sau năm trận. Porto dẫn đầu với sáu trận toàn thắng, và sẽ đại chiến với Benfica tối 5/10. Nhưng trước đó, đoàn quân Mourinho sẽ tiếp Gil Vicente ở vòng 7 tối 26/9, sau đó hành quân tới sân Stamford Bridge để gặp Chelsea tại Champions League.

Hoàng An