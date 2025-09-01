Một tuần Indonesia chìm trong hỗn loạn vì biểu tình

Những cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra hôm 25/8 khi nhiều người dân đổ xuống đường phản đối việc chính phủ quy định mức lương và phụ cấp nhà ở cho các nghị sĩ.

Theo báo chí đưa tin, 580 nghị sĩ Indonesia được nhận trợ cấp nhà ở hàng tháng lên tới 50 triệu rupiah (3.041 USD) ngoài lương. Khoản trợ cấp này được áp dụng từ năm ngoái, cao gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu tại Jakarta.

Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp quá cao trong thời điểm hầu hết người dân đang đối mặt cuộc sống khó khăn vì chi phí sinh hoạt và thuế tăng, tình trạng thất nghiệp lan rộng.

Biểu tình leo thang thành bạo loạn hôm 29/8 sau khi một tài xế xe máy công nghệ thiệt mạng vì bị xe cảnh sát cán chết trong lúc đi giao hàng. Thời điểm đó, lực lượng an ninh đang đụng độ với người biểu tình gần trụ sở quốc hội.

Trong ảnh, một người biểu tình ném đá vào cảnh sát bên ngoài trụ sở quốc hội ở thủ đô Jakarta ngày 31/8.