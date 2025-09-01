Một tuần Indonesia chìm trong hỗn loạn vì biểu tình

Những cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra hôm 25/8 khi nhiều người dân đổ xuống đường phản đối việc chính phủ quy định mức lương và phụ cấp nhà ở cho các nghị sĩ.
Theo báo chí đưa tin, 580 nghị sĩ Indonesia được nhận trợ cấp nhà ở hàng tháng lên tới 50 triệu rupiah (3.041 USD) ngoài lương. Khoản trợ cấp này được áp dụng từ năm ngoái, cao gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu tại Jakarta.
Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp quá cao trong thời điểm hầu hết người dân đang đối mặt cuộc sống khó khăn vì chi phí sinh hoạt và thuế tăng, tình trạng thất nghiệp lan rộng.
Biểu tình leo thang thành bạo loạn hôm 29/8 sau khi một tài xế xe máy công nghệ thiệt mạng vì bị xe cảnh sát cán chết trong lúc đi giao hàng. Thời điểm đó, lực lượng an ninh đang đụng độ với người biểu tình gần trụ sở quốc hội.
Trong ảnh, một người biểu tình ném đá vào cảnh sát bên ngoài trụ sở quốc hội ở thủ đô Jakarta ngày 31/8.
Những người biểu tình giật đổ hàng rào văn phòng Hội đồng tỉnh Tây Nusa Tenggara ở Mataram, trên đảo Lombok, hôm 30/8.
Đây là cuộc biểu tình lớn nhất và bạo lực nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Prabowo Subianto khi ông mới nhậm chức chưa đầy một năm. Ông Subianto đã phải hủy chuyến thăm Trung Quốc theo kế hoạch vào tuần này nhằm theo dõi tình hình trong nước.
Những đám cháy trên đường phố Surabaya trong các cuộc biểu tình đêm 30/8.
Tại thủ đô Jarkata, quân đội đã được triển khai để bảo vệ Phủ Tổng thống bên cạnh lực lượng cận vệ thường trực. Nhà riêng của các bộ trưởng chủ chốt và trụ sở cơ quan chính phủ cũng được quân đội canh gác.
Rạng sáng 31/8, hàng trăm người đã xông vào và cướp phá nhà của Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ở thành phố Nam Tangerang, giáp thủ đô Jakarta.
Những chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, hôm 30/8.
Tổng thống Subianto thông báo các đảng chính trị Indonesia đã đồng ý cắt giảm phúc lợi của các nhà lập pháp nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình.
"Các lãnh đạo quốc hội đã thông báo họ sẽ hủy bỏ một số chính sách, trong đó có chính sách về mức phụ cấp cho các thành viên quốc hội. Họ cũng đang áp lệnh dừng tổ chức các chuyến công du nước ngoài", ông nói. "Tôi đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội phải hành động kiên quyết nhất có thể để chống lại việc phá hoại các cơ sở công cộng, cướp bóc nhà riêng của các cá nhân hay trung tâm kinh tế, theo đúng pháp luật".
Chưa thể xác định chính xác ai đứng đằng sau các vụ bạo loạn và cướp bóc diễn ra sau những cuộc biểu tình, vốn ban đầu do các hội sinh viên tổ chức.
Cảnh sát đi giữa làn hơi cay trong một cuộc biểu tình ở Surabaya, Đông Java, hôm 30/8.
Sinh viên biểu tình bên ngoài Trụ sở Cảnh sát Khu vực Jakarta hôm 29/8.
Muzammil Ihsan, người đứng đầu Tổ chức Điều hành Sinh viên Toàn Indonesia, nhóm sinh viên lớn nhất cả nước, tuyên bố việc cắt giảm đặc quyền của các nhà lập pháp là "chưa đủ" và cho biết họ đang cân nhắc tiến hành các cuộc biểu tình tiếp theo.
"Chính phủ phải giải quyết các vấn đề sâu xa. Cơn thịnh nộ trên đường phố không phải là vô cớ", Ihsan nói.
Một sinh viên đá vào khiên của cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình tại Trụ sở Cảnh sát Khu vực Jakarta ngày 29/8.
Tegar Afriansyah, chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Indonesia vì Dân chủ, cho hay thông báo mới nhất từ Tổng thống không giải quyết được gốc rễ của vấn đề là chế độ ưu ái giới tinh hoa chính trị và "cơ cấu kinh tế bất bình đẳng".
Ảnh: AFP, AP