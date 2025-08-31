Nhà của Bộ trưởng Indonesia bị cướp phá giữa biểu tình

Hàng trăm người cướp phá nhà của Bộ trưởng Tài chính Indonesia lúc rạng sáng, khi biểu tình vẫn diễn ra khắp nước này.

Nhân chứng Damianus Rudolf cho biết nhà riêng của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati ở thành phố Nam Tangerang, giáp thủ đô Jakarta, bị cướp hai lần vào rạng sáng nay. Bà Sri Mulyani không có mặt ở nhà khi vụ cướp xảy ra.

"Nhóm cướp đầu tiên gồm hàng chục xe máy, mỗi xe chở 2-3 người. Nhóm thứ hai có khoảng 150 người. Họ cướp TV, dàn âm thanh, đồ trang trí phòng khách, quần áo, bát đĩa", nhân chứng này cho hay.

Đến chiều nay, binh sĩ Indonesia đã triển khai canh gác nhà của Bộ trưởng Indrawati, ôtô cũng chở một số đồ vật ra khỏi nhà.

Người biểu tình và lực lượng an ninh đụng độ ở thành phố Surabaya, Indonesia ngày 30/8. Ảnh: AFP

Indonesia đang rung chuyển bởi hàng loạt cuộc biểu tình ở các thành phố lớn sau vụ tài xế xe công nghệ bị xe tác chiến của cảnh sát cán chết. Đây là những cuộc biểu tình lớn và bạo lực nhất kể từ khi Tổng thống Prabowo Subianto nhậm chức gần một năm trước.

Nhà của một số nhà lập pháp cũng bị cướp phá những ngày gần đây, trong đó có nghị sĩ Ahmad Sahroni thuộc đảng NasDem trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Prabowo. Đám đông xông vào ngôi nhà tối 30/8 và phá hoại nhiều đồ vật, trong đó có một xe hơi.

Tổng thống Prabowo đã lên án những hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình. "Quyền tự do hội họp ôn hòa cần được tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng có những dấu hiệu của hành động ngoài vòng pháp luật, thậm chí có xu hướng phản quốc và khủng bố", ông phát biểu tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta.

Các cuộc biểu tình trên khắp Indonesia bắt đầu từ ngày 25/8, sau khi báo chí đưa tin 580 nhà lập pháp được nhận trợ cấp nhà ở hàng tháng 50 triệu rupiah (3.041 USD) ngoài lương. Khoản trợ cấp này áp dụng từ năm ngoái, cao gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu tại Jakarta.

Căng thẳng leo thang từ ngày 29/8, sau khi tài xế công nghệ Affan Kurniawan, 21 tuổi, bị xe cảnh sát cán chết khi đang đi giao hàng. Vào thời điểm đó, lực lượng an ninh đang đụng độ với người biểu tình gần trụ sở quốc hội.

Hàng nghìn người đã biểu tình tại Jakarta và các thành phố lớn trên khắp đất nước kể từ đó. Ít nhất ba người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn do người biểu tình gây ra tại một tòa nhà hội đồng ở miền đông Indonesia.

Tổng thống Prabowo cam kết điều tra sự việc và hỗ trợ gia đình Affan Kurniawan. 7 cảnh sát có mặt trên chiếc xe cán chết tài xế đang bị thẩm vấn.

Huyền Lê (Theo AFP)