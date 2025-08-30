Biểu tình rung chuyển Indonesia sau vụ xe cảnh sát cán chết người

Các cuộc biểu tình nổ ra khắp Indonesia sau video một tài xế xe công nghệ bị xe tác chiến của cảnh sát cán chết.

Các cuộc biểu tình trên khắp Indonesia bắt đầu từ 25/8 sau khi báo chí đưa tin 580 nhà lập pháp được nhận trợ cấp nhà ở hàng tháng 50 triệu rupiah (3.041 USD) ngoài lương. Khoản trợ cấp này được áp dụng từ năm ngoái, cao gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu tại Jakarta.

Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp này quá cao trong thời điểm hầu hết người dân đang đối mặt cuộc sống khó khăn với chi phí sinh hoạt và thuế cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Biểu tình bắt đầu leo thang ngày 29/8, sau khi Affan Kurniawan, 21 tuổi, tài xế xe công nghệ, bị xe cảnh sát cán chết khi đang đi giao hàng. Thời điểm đó, lực lượng an ninh đang đụng độ với người biểu tình gần trụ sở quốc hội. Người biểu tình yêu cầu chính phủ tăng lương, giảm thuế, xóa trợ cấp cho các nhà lập pháp.

Nhân chứng cho hay chiếc xe bọc thép thuộc Lữ đoàn Cơ động Cảnh sát Quốc gia bất ngờ lao qua đám đông người biểu tình và tông vào Kurniawan, khiến anh ngã xuống. Thay vì dừng lại, chiếc xe tiếp tục cán qua người tài xế.

Cảnh sát trưởng thủ đô Asep Edi Suheri xác nhận một xe cảnh sát bọc thép đã cán chết Kurniawan, người làm việc cho các dịch vụ xe công nghệ Gojek và Grab. 7 sĩ quan đang bị thẩm vấn.

Người đàn ông mặc đồng phục của công ty xe công nghệ, cầm chân dung của tài xế bị xe cảnh sát cán chết trong cuộc biểu tình trước trụ sở cảnh sát Jakarta ngày 29/8. Ảnh: AFP

Các tài xế xe công nghệ, sinh viên, người dân Indonesia thuộc nhiều tầng lớp, ngày 29/8 đổ về trụ sở chính quyền và đơn vị cảnh sát ở Jakartar, ném đá vào cổng và hô "Giết người, giết người". Cảnh sát giải tán đám đông bằng hơi cay. Biểu tình tiếp tục bùng nổ tại những thành phố khác như Yogyakarta, Bandung, Semarang và Surabaya ở Java, Medan ở tỉnh Bắc Sumatra.

Người biểu tình ném đá và bom xăng vào tòa nhà hội đồng thành phố và hội đồng tỉnh ở Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, tối 29/8, khiến ít nhất ba người chết và 5 người bị thương, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia ngày 30/8 thông báo.

Sinh viên đại học cầm áp phích in chữ "Cảnh sát giết người" trong cuộc biểu tình trước trụ sở cảnh sát ở Jakarta ngày 29/8. Ảnh: AFP

"Họ bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy", thư ký hội đồng thành phố Makassar Rahmat Mappatoba cho hay, cáo buộc người biểu tình đã xông vào bên trong phóng hỏa.

"Điều này ngoài dự đoán của chúng tôi. Bình thường, người biểu tình chỉ ném đá hoặc đốt lốp xe trước trụ sở chính quyền, chưa bao giờ xông vào bên trong hoặc phóng hỏa cơ quan chính quyền".

Đây là thử thách lớn đầu tiên cho chính phủ của Tổng thống Prabowo Subianto. Ông Prabowo, nhậm chức vào tháng 10/2024, đã đến thăm nhà của Kurniawan tối 29/8, gửi lời chia buồn tới cha mẹ nạn nhân và cam kết giám sát cuộc điều tra.

Người biểu tình kéo dây thép gai trong cuộc biểu tình trước dinh thống đốc ở Surabaya ngày 29/8. Ảnh: AFP

Hồng Hạnh (Theo Reuters/AFP/Aljazeera)