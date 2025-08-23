Một nửa số sinh viên ở Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Một nửa trong 4.610 sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tốt nghiệp năm 2025 đạt loại xuất sắc, tăng khoảng 12% so với năm ngoái, thuộc diện cao nhất cả nước.

Ngày 23/8, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2021-2025. Tính chung, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên là hơn 86%.

Trường có 6 thủ khoa tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0, đông nhất từ trước đến giờ, gồm Phạm Thị Kim Ngân (ngành Hệ thống thông tin quản lý), Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (Kinh tế và quản lý đô thị), Tô Ngọc Hà (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), Trần Thị Ngọc Hoài (Quản trị kinh doanh), Thiều Ngọc Mai (Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh), Hà Dương Hương Linh (Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế).

Nếu xét theo thang điểm 10, Ngọc Mai đạt 9,63, là thủ khoa cao điểm nhất trong lịch sử gần 70 năm của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong các đại học từng công khai tỷ lệ xếp loại, NEU có số tốt nghiệp giỏi, xuất sắc thuộc diện cao nhất.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết lý do là chất lượng tuyển sinh đầu vào không ngừng cải thiện, số thí sinh có chứng chỉ quốc tế tăng đều qua từng năm.

Trong quá trình học, nếu có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, sinh viên sẽ được miễn ba học phần Tiếng Anh và được tính 10 điểm. Theo ông Đức, điều này cũng góp phần cải thiện điểm học tập của các em.

Xem điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2025

GS.TS Phạm Hồng Chương (bên trái, nguyên giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân) và PGS.TS Bùi Huy Nhượng (Giám đốc Đại học) trao bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, sáng 23/8. Ảnh: NEU

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng lứa sinh viên này bắt đầu chương trình đại học trong bối cảnh đặc biệt vì đại dịch Covid-19, việc dạy và học đều diễn ra trực tuyến. Sau đó là giai đoạn bùng nổ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, sinh viên có nhiều cơ hội để học hỏi, song cũng đối diện không ít thách thức.

Ông dặn dò các tân cử nhân học tập suốt đời để không bị lạc hậu, rèn sự bản lĩnh để vượt qua khó khăn, sống và làm việc có trách nhiệm với xã hội.

"Các em hãy làm việc bằng lương tâm, sự chính trực và tinh thần phụng sự. Chính trách nhiệm xã hội sẽ làm nên tầm vóc, uy tín và giá trị bền vững của mỗi con người", ông Nhượng nhắn nhủ.

Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956 với tên ban đầu là trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường trở thành đại học, tuyển khoảng 7.000 sinh viên mỗi năm.

NEU là trường đầu tiên dùng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh, vào năm 2017. Từ 50 hồ sơ ban đầu, số thí sinh thuộc diện này đạt 25.000 vào năm nay. Đây cũng là đại học đầu tiên công bố đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Thanh Hằng