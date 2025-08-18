Thủ khoa điểm cao kỷ lục ở Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngọc Mai là thủ khoa với 9,63/10 điểm, cao nhất trong lịch sử gần 70 năm ở Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Thiều Ngọc Mai, quê Hà Nội, sẽ lấy bằng tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh vào cuối tuần này. Trong 4 năm học, nữ sinh giành điểm 9/10 trở lên ở 35/39 môn. Nếu tính điểm theo hệ 4, cô gái 22 tuổi đạt tuyệt đối.

Kết quả của Mai vượt kỷ lục 9,59 của thủ khoa tốt nghiệp năm ngoái. Theo đại diện trường, Mai là sinh viên có điểm trung bình theo thang 10 cao nhất trong lịch sử gần 70 năm ở NEU.

Thiều Ngọc Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mai là cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Nữ sinh kể từng nghĩ sẽ học Y Dược hoặc các ngành liên quan Hóa Sinh để phù hợp với môn chuyên. Nhưng công việc của mẹ - một giảng viên về thống kê kinh tế khiến Mai thấy hứng thú, nên em dần chuyển hướng.

Năm 2021, Mai trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, chương trình dạy bằng Tiếng Anh. Để không bị sốc khi vào học, nữ sinh dành thời gian đọc trước toàn bộ khung chương trình và đọc giáo trình một số môn chính.

Mai giữ phương pháp học này trong suốt bốn năm. Cô cho rằng việc đọc trước bài giúp mình biết trước một số thuật ngữ tiếng Anh khó để chủ động tra cứu, đồng thời đặt được nhiều câu hỏi sâu hơn cho giáo viên trong buổi học. Về nhà, Mai cố gắng giải quyết xong bài của hôm đó và đọc lại kiến thức lần nữa, nhằm giảm áp lực khi đến kỳ thi.

Nữ sinh cho biết không đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa, nhưng xác định phải học nghiêm túc. Mai thấy với các ngành chuyên sâu về công nghệ và Toán như mình đang học, nếu không thạo kiến thức, kỹ năng, có thể rất vất vả, hoặc thậm chí không xin được việc sau này.

"Mình muốn là bản thân phải học tốt, chắc kiến thức để đi làm. Vì vậy, mình không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, tập trung học và nghiên cứu", Mai nói.

Một trong hai môn Mai thích nhất là Chuẩn bị dữ liệu và trực quan hóa, vì được sử dụng khả năng lập trình để xây dựng biểu đồ, phân tích các xu hướng và câu chuyện "bên trong dữ liệu". Môn còn lại là Học máy, yêu cầu sinh viên dùng dữ liệu từ quá khứ hoặc thu thập được để đưa ra dự đoán cho tương lai. Với Mai, trải nghiệm ở môn này hữu ích và "vi diệu".

Chương trình học bằng tiếng Anh nhưng Mai không gặp nhiều khó khăn, nhờ đã có IELTS 7.0 từ lớp 12. Nữ sinh nhìn nhận ngoại ngữ là nền tảng, giúp mình tiếp cận với nhiều nghiên cứu, báo cáo và các khóa học nước ngoài. Trong 4 năm học, Mai có 6 nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 bài được đăng ở hội thảo quốc tế.

Mai trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, tháng 5/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giữa năm thứ ba, nữ sinh tham gia chương trình tuyển chọn sinh viên tài năng của Viettel, lần lượt trải qua vòng hồ sơ, kiểm tra (IQ, Tiếng Anh và kiến thức chuyên môn), phỏng vấn. Vượt qua, Mai và một số sinh viên có ba tháng (giai đoạn 1) được đào tạo về kiến thức chung, ba tháng tiếp theo (giai đoạn 2) về làm việc ở các bộ phận. Cuối mỗi vòng đều có bài kiểm tra, ứng viên không đạt sẽ bị loại.

Mai kể đăng ký với mong muốn tìm hiểu và "xem sức mình tới đâu". Cô thấy giai đoạn 2 khó nhất, vì các nhiệm vụ nặng về nghiên cứu kỹ thuật, phù hợp với những sinh viên chuyên về công nghệ, máy tính hơn là người theo hướng ứng dụng công nghệ trong kinh tế như Mai. Lần đầu, nữ sinh thấy nghi ngờ khả năng của bản thân, tự hỏi liệu có đủ sức để đi tiếp hay không.

Điều này thúc đẩy Mai học nhiều hơn, dù áp lực, để bắt kịp mọi người và yêu cầu của công ty. Cô đăng ký các khóa học trực tuyến, xem nhiều bài giảng chuyên ngành từ các đại học nước ngoài. Đồng thời, Mai chủ động hỏi các anh, chị trong bộ phận để được hướng dẫn công việc cụ thể hơn. Kết quả, Mai nằm trong số ít sinh viên được tuyển dụng chính thức từ đầu năm thứ tư, với điểm cao top đầu.

Trong một năm qua, công việc của Mai là nghiên cứu AI theo hướng ứng dụng công nghệ. Cô cho biết được cả phía trường và công ty tạo điều kiện nên tiến độ học không bị gián đoạn. May mắn là trong năm cuối, hầu hết môn học thông qua dự án, nên Mai không mất nhiều thời gian để ôn thi.

Trước kia khi đi học, Mai thường chỉ được tiếp cận với tệp dữ liệu nhỏ và các mô hình đơn lẻ. Công việc giúp cô biết cách hệ thống hóa những mô hình đó, vận hành chúng trên một tệp dữ liệu khổng lồ. Mai cũng học thêm được nhiều kỹ năng mềm, như ghi chép, làm việc nhóm và phát triển ý tưởng.

TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa Toán kinh tế, trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, dạy Mai ba môn, bắt đầu từ năm thứ nhất. Thầy Thế đánh giá phương pháp học chủ động, cẩn thận là bí quyết đạt điểm cao của nữ sinh này.

"Cách Mai đặt câu hỏi, trao đổi với giáo viên cho thấy bạn đã tìm hiểu rất kỹ. Học xong bài nào, Mai có thể nhớ luôn và có thể vận dụng được", thầy cho hay.

Theo thầy, ngoài kiến thức, Mai có kỹ năng lập trình, phân tích dữ liệu "rất tốt", cùng khả năng tự nghiên cứu, thích nghi với các phương pháp mới. Đây là những phẩm chất được doanh nghiệp đánh giá cao.

"Tôi nghĩ với năng lực như Mai, em có thể thực hiện được những mục tiêu sự nghiệp của mình, dù đó là gì", thầy nói.

Mai cho biết sẽ tiếp tục làm công việc hiện tại để có thêm kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, sau đó tìm cơ hội du học để mở mang. Về lâu dài, cô muốn trở thành giảng viên, dùng kiến thức và trải nghiệm đã có để hỗ trợ nhiều sinh viên hơn.

Theo Mai, không phải ai cũng biết mình muốn chọn gì ngay từ đầu. Dù có định hướng sớm, đã tìm hiểu về ngành, Mai cũng có lúc gặp những điều không như ý. Nhưng cô cho rằng quan trọng là kiên trì và dám thử thách.

"Phải làm thì mới biết có được hay không. Nếu không làm, thành quả sẽ không tới", cô nói.

Thanh Hằng