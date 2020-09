Một người Nghệ An mua 6 lọ pate Minh Chay

Nhà chức trách Nghệ An xác định 92 người trên địa bàn đã mua pate Minh Chay, trong đó một người mua 6 lọ song hiện chưa liên lạc được.

Chiều 10/9, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, cho biết 92 người ở Nghệ An mua tổng cộng 111 lọ pate Minh Chay, từ trước ngày 20/8.

Trong số này, thành phố Vinh nhiều nhất là 46 người, trong đó một người mua ba lần tổng cộng 6 lọ, một người mua 3 lọ. Ở huyện Diễn Châu có 7 người mua; thị xã Cửa Lò và Quỳ Hợp mỗi địa phương 6 người, nhiều huyện, thị xã khác đều có người mua.

Đoàn liên ngành đang tìm cách liên lạc với người đã mua sản phẩm. Sản phẩm chưa sử dụng sẽ được thu hồi. Những người đã sử dụng thì khuyến cáo nếu có các triệu chứng khác lạ phải tới cơ sở y tế để khám.

Nhà chức trách Nghệ An cũng đang rà soát số người đã mua 12 sản phẩm khác của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới như pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt...

Hai ngày trước, Nghệ An lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản phẩm của công ty này trên địa bàn Nghệ An, thu hồi sản phẩm nếu phát hiện.

Cán bộ đoàn liên ngành của Nghệ An kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm, không phát hiện sản phẩm pate Minh Chay. Ảnh: Văn Hải.

Đầu tháng 9, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã cảnh báo người tiêu dùng không mua, sử dụng các sản phẩm của công ty Lối sống mới. 13 sản phẩm của công ty này bị cảnh báo nhiễm độc, trong đó có pate Minh Chay...

Trước đó, ngày 29/8, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo khẩn sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn độc botulinum, gây tình trạng liệt cơ, suy hô hấp. Hiện cả nước ghi nhận 15 bệnh nhân ngộ độc botulinum phải nhập viện. Nghệ An chưa ghi nhận ca ngộ độc.

Nguyễn Hải