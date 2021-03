Một năm thế giới không có du lịch

Người Hội An đi biển kiếm sống, sân bay Changi mở thêm dịch vụ để cầm cự, còn dân Paris vẫn không chấp nhận việc gọi đồ ăn về nhà.

Mới đây New York Times thực hiện chuỗi bài về các điểm du lịch nổi tiếng để nhìn lại một năm cả thế giới không du lịch vì Covid-19.

Ngày 11/3/2020 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch Covid-19 diễn ra với mức độ lây lan đáng báo động trên toàn thế giới. Gần như ngay lập tức, hoạt động du lịch quốc tế toàn cầu dừng lại, khi các quốc gia đóng cửa biên giới, các hãng hàng không hủy chuyến bay và các thành phố trên khắp thế giới phong tỏa. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và sinh kế của người dân trên thế giới tiếp tục gia tăng. Covid-19 giáng một đòn chí mạng vào ngành công nghiệp du lịch và tất cả những ai phụ thuộc vào nó.

Hiện tại, như nhiều người Hội An khác đã bỏ nghề đi biển để làm du lịch như phục vụ bàn, bảo vệ hoặc lái tàu cao tốc, hoặc mở quán ăn, ông Hùng lại trở về với nghề mình giỏi nhất - ra khơi đánh cá. Ông có vóc người thấp bé, lưng còng nhưng phải làm việc nuôi thêm sáu miệng ăn cùng sống chung dưới mái nhà nhỏ lợp ngói. Họ gần như không đủ tiền sống qua ngày.

Biển êm sau nhiều tháng bão bùng nghĩa là giờ ông có thể an toàn đi đánh cá kiếm ăn cho gia đình. Ông Hùng (51 tuổi) từng là một ngư dân đi thuyền lớn đánh cá nhiều năm nhưng 2019 ông bỏ việc để giúp con gái bán hàng ăn ven biển.

Ông Hùng lớn lên ở Hội An, vùng quê mà hàng thế kỷ qua đã hình thành một cộng đồng ngư dân vừa đánh cá vừa trồng lúa. Hội An còn là phố cổ lưu giữ nhiều hàng quán, nhà cửa xây theo kiểu Trung Hoa, Nhật và phảng phất nét kiến trúc Pháp thuộc.

Hơn 15 năm qua, các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế đã đổ về đây với hàng tỷ USD để xây những khu nghỉ dưỡng ven biển, đồng thời người dân cũng mở ra hàng trăm khách sạn nhà nghỉ, nhà hàng và cửa hiệu cả bên trong và xung quanh phố cổ. Du khách quốc tế dần kéo đến Hội An, kín những bãi biển vào ban ngày và chật cả phố cổ vào ban đêm. Đại dịch đến và giáng một đòn mạnh vì Hội An đã quá lệ thuộc vào khách nước ngoài. Năm 2019, trong tổng 5.35 triệu khách đến Hội An, có 4 triệu khách là người nước ngoài.

Khi có nhiều khách sạn mọc lên quanh nhà ông Hùng ở bãi biển Tân Thành, gia đình ông cũng mượn tiền họ hàng để mua ghế tắm nắng, ô mái cọ và dựng một quán ăn ngoài trời ngay đằng sau nhà vào năm 2017. Con gái ông, Hồng Vân (23 tuổi), chuẩn bị các món hải sản như chả cuốn tôm, mực. Hai con trai của ông giúp nấu ăn và dọn bàn, còn ông rửa chén bát. Ông Hùng bỏ nghề đi biển vào hè 2019 vì nghĩ du lịch sẽ giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Ông kể: "Hồi đó tôi vui hơn. Làm ở nhà tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn khi được sinh hoạt cùng mọi người". Ở nhà bán hàng ăn ông kiếm được 15 triệu đồng/tháng, gấp 5 lần mức thù lao từ nghề đi biển.

Nhưng giờ hàng quán trống không vì Covid-19, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác đóng biên giới từ tháng 4/2020. Đợt bùng dịch thứ 2 diễn ra vào tháng 7/2020 tại Đà Nẵng, vào lúc mọi người đang hy vọng hồi sinh du lịch nội địa. Đợt dịch đó lần nữa khiến mọi dịch vụ ở Hội An đóng cửa nhiều tuần liền.

Số tiền tiết kiệm gần cạn, ông Hùng biết rằng mình phải quay lại biển. Tháng 8/2020, ông lại thuần thục đẩy chiếc thuyền thúng ra biển, con gái ở nhà bán thêm hải sản trên Facebook cá nhân. Nhưng biển ngày một nguy hiểm khi mùa mưa kéo dài tới gần hết năm. Dù vậy, ông vẫn mơ có ngày lại đánh bắt được thật nhiều tôm cá: "Vẫn phải hy vọng chứ, nhưng tôi chẳng biết được dưới biển có gì nữa".

Sân bay Changi: Chờ những hành khách không tới

Sân bay Changi của Singapore năm nay hầu như vắng khách. Vào năm 2019, sân bay này khai trương một khu phức hợp mua sắm và giải trí trị giá 1,3 tỷ USD với thác nước cao. Ảnh: Lauryn Ishak

Một buổi sáng thứ 5 ở sân bay Changi, sáu người đem theo máy tính cá nhân vào ngồi ở phòng chờ Changi Lounge và làm việc. Trên các ghế trống có dán giấy để nhắc nhở mọi người "giữ khoảng cách an toàn". Phòng chờ không còn bày buffet với hàng dãy đồ ăn nhẹ hay quầy giải, thay vào đó là phục vụ bàn với món bánh sừng trâu và cà phê

Alyss Leow (36 tuổi) một điều hành nhân sự, đến đây làm việc khoảng một, hai tuần một lần. Cô trả phí 200 USD cho mỗi quý. "Có những ngày tôi chẳng muốn làm tại nhà, trong khi ở đây rất ổn. Nơi này đem lại cảm giác tốt hơn, một kiểu thư giãn cần thiết cho trí óc".

Hai năm trước, sân bay Changi rất thành công, thu về tới 1,3 tỷ USD từ dịch vụ mua sắm và các khu giải trí phức hợp như rạp chiếu phim, thác nước trong nhà. Changi được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp. Luôn ở đỉnh cao, Changi còn giữ kỷ lục đón 63,8 triệu lượt khách vào năm 2019.

Nhưng đến khi Covid-19 bùng phát khắp thế giới, lượng khách đến Changi giảm 83% vào năm qua. Lợi nhuận ròng của sân bay giảm 36%, chỉ còn 327 triệu USD. Nhà ga sân bay thứ 5 đang xây phải ngừng lại. Tháng 1/2020 Changi có 33.000 chuyến bay cất cánh, nhưng tới tháng 1/2021, con số đó chỉ còn 7.500.

Đối phó với sự giảm sút đó, sân bay quyết định tập trung vào thị trường nội địa. Từ trước đại dịch, người dân địa phương cũng kéo tới sân bay rất đông để đi ăn, mua sắm, học tập... Để thích ứng với tình hình đại dịch, lãnh đạo sân bay mở ra các dịch vụ như "cắm trại" (glamping), chuyển đổi khu phòng chờ thành không gian làm việc chung (co-working). Họ mời các bậc phụ huynh đưa con tới để ngủ nghỉ và tham gia các tour giáo dục.