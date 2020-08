Hội An yên vắng những ngày dịch

“Sống ở Hội An nên từng góc phố, ngõ ngách tôi thuộc nằm lòng. Dù đang Covid-19 nhưng sáng nào cũng dạo một vòng quanh phố cổ tác nghiệp ảnh nhịp sống đời thường và không quên là đeo khẩu trang”, anh Vũ chia sẻ.

Đoạn cầu An Hội, bắc ngang nhánh sông Hoài, tác giả bắt gặp hai công nhân vệ sinh môi trường ngồi thuyền dọn rác trôi trên sông, lúc 7h sáng ngày 6/8. Phía trên cầu An Hội là nhà dựng tạm, nơi chính quyền địa phương đặt chốt phong tỏa cư dân ra vào khối phố An Hội, phường Minh An do có các trường hợp dương tính Covid-19.