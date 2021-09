Một giao dịch Bitcoin xả rác thải điện tử bằng hai chiếc iPhone

Mỗi giao dịch Bitcoin sẽ phát sinh ít nhất 272 gram rác thải điện tử, ngang bằng lượng rác từ hai chiếc iPhone 12 mini.

The Guardian dẫn báo cáo từ Ngân hàng trung ương Hà Lan và MIT cho biết việc khai thác và giao dịch Bitcoin đang tạo ra một lượng rác thải điện tử khổng lồ. Vì thuật toán ngày càng khó, các thợ đào luôn cần đến chip mới nhất để chạy thuật toán. Các ASIC liên tục bị thay mới bằng những model mạnh hơn. Alex de Vries và Christian Stoll - hai nhà nghiên cứu về vấn đề rác thải điện tử ngày càng gia tăng của Bitcoin - ước tính toàn bộ mạng Bitcoin đang xả ra môi trường khoảng 30,7 triệu kg thiết bị điện tử mỗi năm. Con số này tương đương lượng rác thải thiết bị viễn thông và CNTT của Hà Lan.

Vào năm 2020, mạng Bitcoin đã xử lý 112,5 triệu giao dịch. Các nhà kinh tế cho biết, trung bình mỗi giao dịch Bitcoin "tương đương ít nhất 272g rác thải điện tử". Tương đương lượng rác từ hai chiếc iPhone 12 mini.

Bên trong một nhà máy đào Bitcoin ở Trung Quốc. Ảnh: IEEE

Mặc dù lượng khí thải carbon của Bitcoin đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, ít người để ý đến những xáo trộn về phần cứng máy tính do tiền mã hóa gây ra. Các chip chuyên dụng để khai thác tiền số - được gọi là ASIC - được dùng vào mục đích duy nhất là chạy các thuật toán bảo mật trong mạng Bitcoin. Chúng không giống hầu hết phần cứng máy tính thông thường. "Nếu không khai thác Bitcoin để sinh lợi, ASIC không có mục đích gì khác trong tương lai", The Guardian viết. Đây cũng là lý do nhiều dàn máy đào Bitcoin cỡ lớn ở Trung Quốc từng đắp chiếu, phủ bụi khi thị trường tiền số đi xuống.

Về lý thuyết, các thiết bị này có thể tái sử dụng nếu giá Bitcoin đột ngột tăng và thu nhập của thợ đào được cải thiện. Tuy nhiên, qua thời gian, các thiết bị này sẽ hoạt động kém hiệu quả, vì vậy, các thợ đào thường không tìm cách kéo dài tuổi thọ của ASIC. Việc duy trì thiết bị cũ tốn kém hơn nhiều so với đầu tư một dàn máy mới, càng dùng lâu, khả năng sinh lời của ASIC càng thấp.

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo vấn đề rác thải điện tử có thể tiếp tục tăng cao nếu giá Bitcoin lên. Các thợ mỏ sẽ tiếp tục đầu tư vào phần cứng và thay thế ASIC để nhanh chóng kiếm lời. "Nếu cộng đồng cố gắng giảm rác thải điện tử, họ cần thay thế toàn bộ quy trình khai thác Bitcoin bằng một giải pháp bền vững hơn", các nhà nghiên cứu kết luận.

Chia - một loại tiền điện tử được gọi là "Bitcoin xanh" dùng ổ cứng để khai thác - bị cáo buộc là sát thủ của ổ cứng và SSD - phương tiện lưu trữ phổ biến trong máy tính. David Gerard, một chuyên gia về tiền điện tử cho biết: "Thay vì chỉ lãng phí điện, Chia 'nhai' các ổ SSD với tốc độ đáng kinh ngạc và cũng đã phá hủy thị trường thiết bị ngoại vi".

Mỹ Quyên (theo The Guardian)