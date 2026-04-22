Một công ty 'đóng băng' dịch vụ sau khi bị Anthropic chặn Claude

Tây Ban Nha 60 nhân viên Belo bị ngừng cung cấp dịch vụ khiến toàn bộ quy trình làm việc vốn dựa vào các trợ lý Claude bị tê liệt.

"Đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ", Patricio Molina, CEO công ty tư vấn tài chính Belo có trụ sở tại Tây Ban Nha, viết trên X cuối tuần trước, sau khi công ty của ông bị Anthropic ngừng cung cấp dịch vụ mà không đưa ra lời giải thích nào.

"Claude AI đã xóa sổ toàn bộ tổ chức của chúng tôi với hơn 60 tài khoản thuộc về một công ty hợp pháp, nhưng không đưa ra lý do, không có bất kỳ lời giải thích nào. Cách duy nhất để kháng cáo quyết định là điền vào một Google Form? Trải nghiệm người dùng và dịch vụ khách hàng rất tệ", Molina tiếp tục đăng trên X sau đó, kèm bức thư được Anthropic gửi tự động. Trong bức thư này, Anthropic không hề đề cập chi tiết về việc quy tắc nào đã bị vi phạm và vi phạm như thế nào.

Logo ứng dụng AI Anthropic Claude trên điện thoại. Ảnh: Lưu Quý

Trên mạng xã hội, hàng loạt chỉ trích nhắm vào Anthropic, khi cho rằng công ty này coi thường khách hàng. Một số cho biết đang gặp tình trạng tương tự, thậm chí đã điền kháng nghị qua Google Form nhiều tháng nhưng không được giải quyết.

Các bình luận trên mạng xã hội cũng cho rằng sự cố với Belo cũng là bài học cho bất cứ công ty nào phụ thuộc quá sâu vào các nền tảng như Claude của Anthropic hay GPT của OpenAI. Một số người dùng cho rằng Molina nên tự chạy các mô hình của mình trên máy tính cục bộ, hoặc sử dụng đồng thời nhiều mô hình AI thay vì chỉ phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, ngay cả khi điều đó dẫn đến việc trùng lặp một phần hoặc toàn bộ công việc.

Đến nay, Anthropic cũng chưa đưa ra bình luận nào. Hệ thống của Belo đã khôi phục quyền truy cập sau 15 giờ gặp sự cố, nhưng không rõ công ty này đã can thiệp hay do những phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Anthropic có trụ sở tại Mỹ, được thành lập năm 2021 bởi nhóm cựu nhân sự của OpenAI, trong đó có hai anh em Dario và Daniela Amodei. Startup này tập trung phát triển các mô hình AI an toàn, đáng tin cậy và có thể kiểm soát, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính OpenAI. Dòng sản phẩm nổi bật là Claude ra mắt năm 2023, được thiết kế để xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ viết nội dung, phân tích dữ liệu và trả lời câu hỏi, phục vụ cho cả quân sự và dân sự. Tuy nhiên, cuối tháng 2, Lầu Năm Góc cũng xếp Anthropic vào danh sách "mối đe dọa với chuỗi cung ứng". Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng AI này.

Bảo Lâm (Theo Tom's Hardware)